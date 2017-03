Cura dei capelli? Stai sbagliando tutto! Ecco le 11 regole d’oro!

Come prendersi cura dei capelli? Rispondo ad una delle domande che più frequentemente mi viene rivolta dalle mie lettrici! Vi svelo le 11 regole d’oro per capelli perfetti!

#1 DOPPIE PUNTE:

Nota bene: LE DOPPIE PUNTE NON SI CURANO..SI TAGLIANO! Ebbene sì! Le doppie punte non si possono curare, continuano a spezzare il capello e ne impediscono quindi l’allungamento! L’unico modo per sbarazzarsene è TAGLIARLE! Allora se vi state chiedendo perchè la vostra lunghezza dei capelli rimane immutata…probabilmente è ora di dare una bella spuntatina alla vostra chioma!

#2 LE DOPPIE PUNTE SI PREVENGONO

Si, infatti tagliare i capelli è un buon inizio per avere capelli lunghi e sani; ma è necessario comunque ripararsi dai danni. Asciugacapelli ad alte temperature e piastre rovinano le lunghezze ed è necessario quindi applicare sulla chioma un termoprotettivo prima di procedere all’asciugatura per limitare i danni derivanti dal calore.

#3 COME SPAZZOLARE I CAPELLI?

Siete sicure di spazzolare i capelli nella maniera corretta? Partiamo proprio dall’ABC! Spazzolare i capelli è un’azione che compiamo meccanicamente ogni giorno, non curanti dei danni che stiamo provocando ai nostri capelli!

Innanzi tutto è fondamentale munirsi di una buona spazzola! La spazzola è uno strumento altamente sottovalutato, tuttavia è necessario scegliere con attenzione la tipologia più adatta ai nostri capelli! Il mio consiglio è quello di scegliere una spazzola con delle setole morbidissime, ce ne sono ormai davvero tante in commercio; io per esperienza vi consiglio quelle della janeke o di hellobody!

Come spazzolare i capelli? L’errore più comune è quello di iniziare a spazzolare i capelli dalle radici! In questo modo si formano più nodi e c’è quindi una maggior probabilità di spezzare il fusto del capello mentre lo si pettina! Per evitare nodi e rotture è necessario iniziare a spazzolare i capelli partendo dalle punte, salendo pian piano fino alle radici!

#4 SHAMPOO

Saltiamo le diatribe sugli inci e quindi su tutti gli ingredienti che compongono il vostro shampoo… Lavare i capelli ogni giorno non è salutare, d’altro canto non è nemmeno salutare lasciarli sporchi! Il consiglio è quello di lavare i capelli 3 volte a settimana! Stando bene attente ad insaponare bene prima la cute e solo in seguito passare alle lunghezze, evitando così la formazione di nodi! Massaggiate bene la cute con i polpastrelli per riattivare la circolazione del cuoi capelluto e favorire la crescita. #5 IDRATARE

I capelli così come la pelle vanno idratati a prescindere che siano secchi, grassi o normali. È necessario applicare il balsamo su tutte le lunghezze ogni volta. Personalmente dopo il balsamo applico sempre una generosa dose di maschera. Credo sia il prodotto al quale faccio più attenzione! Sempre per esperienza vi consiglio le maschere della Bio Point che trovate anche al supermercato; la maschera super densa ed idratante per capelli molto secchi Double B; infine una delle mie maschere preferite (anche e soprattutto per il profumo ) è quella della Hello Body!

#6 ACQUA FREDDA

È buona abitudine terminare il lavaggio dei capelli con un getto di acqua fredda.

So benissimo che può essere traumatico ma i vostri capelli vi ringrazieranno! L’acqua fredda appunto aiuto a chiudere le cuticole del capello e rende i capelli più lucidi e disciplinati.

#7 OLIO PER CAPELLI

Olio di semi di lino, cristalli liquidi, Maroccan Argan Oil.. ne esistono tantissimi! Ma quando vanno applicati? Il mio parare è quello che debbano essere applicati a capello asciutto perché è fondamentale che l’olio non si surriscaldi eccessivamente con il calore di asciugacapelli o strumenti per la piega.

Abbondate durante il giorno per mantenere la chioma idratata!

#8 INTEGRATORI

Personalmente mi sento di consigliare due tipi di integratori che anche io usiamo alternandoli.

MSM (Metilsulfonilmetano) che in realtà è un integratore che nasce per la cura della cartilagine ma che al contempo accelera la crescita dei capelli.

L’MSM risulta più efficace se assunto in associazione a delle compresse di Vitamina E.

Altro integratore naturale, ottimo per la cura dei capelli è il LIEVITO DI BIRRA. Io ne prendo dalle 4 alle 6 compresse al giorno ed è ottimo non solo per le vostre chiome ma anche per unghie e pelle.

Entrambi sia MSM, sia il lievito di birra, sono facilmente reperibili sotto forma di compresse in erboristeria.

#9 CAMBIARE COLORE IN MODO NATURALE?

Tinte, colorazioni e decolorazioni rovinano irreparabilmente la chioma! Esistono alternative naturali, non solo meno aggressive ma anche nutrienti!

Per schiarire i capelli, la ricetta più delicata e dolce che possiate creare è a base di Camomilla e Miele! Basta lasciare in infusione 3 bustine di camomilla setacciata in 100 ml d’acqua, aggiungere un cucchiaio di miele e lasciare raffreddare. Per l’applicazione munitevi di un contenitore spray precedentemente pulito se preferite un effetto più uniforme; oppure di qualche batuffolo di cotone per creare solo delle ciocche più chiare. Non dimenticate di esporvi al sole o asciugare i capelli con l’asciugacapelli per accelerare il processo di schiarimento.

Per scurirli invece un’alternativa naturale potrebbe essere quella di utilizzare l’henné, ne esistono in polvere oppure già pronti all’uso; inoltre in commercio potete trovare tantissime differenti colorazioni, attenzione però perché tendono al colore rosso!

#10 PIASTRA e ARRICCIA CAPELLI

Per alcune di noi è categoricamente impossibile vivere senza piastra!

Per contenere i danni quindi scegliete una piastra che sia realizzata con materiali (come la ceramica o la tormalina) che danneggiano il meno possibile i capelli! Lo stesso vale per l’arriccia capelli, che se non usato prudentemente è il più famigerato nemico della vostra chioma.

#11 TURBANTE CON L’ASCIUGAMANI?

NO GRAZIE!

Uscite dalla doccia e avvolgete i vostri capelli dentro un asciugamani? Super sbagliato! Le fibre dell’asciugamani in cotone sono molto assorbenti, quindi tendono ad assorbire anche tutti i nutrienti del balsamo e della maschera che avete applicato precedentemente. Cosa fare allora? Utilizzate un’asciugamani in micro fibra oppure una vecchia t-shirt in cotone!

Se volete leggere come Mariana Rodriguez prepara in casa una maschera per capelli super nutriente e che favorisce l’allungamento dei capelli clicca qui!