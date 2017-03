Beauty disaster: tutto quello che ho fatto ai miei capelli e come li ho salvati

Ph Thomas Klementsson

Correva l’anno 1998. Suonavo il basso in una band, ero dark, mi vestivo in modo improbabile e tingevo i capelli di una fortissima nuance magenta. In quel periodo ne ho fatte (letteralmente!) di tutti i colori: la mia chioma passava di mese in mese dal viola al prugna, dal rosa al fucsia,

fino all’agghiacciante verde. Una volta sono perfino uscita dalla doccia con il corpo completamente bordeaux: stavo usando una tinta talmente scadente che sotto l’acqua perdeva parecchi colpi.

Le decolorazioni poi, erano all’ordine del giorno. Ricordo ancora quando ho quasi bruciato la mia chioma perché volevo ottenere lo stesso arancione di Johnny Rotten dei Sex Pistols. In realtà assomigliavo molto di più a Vivienne Westwood. O a un cerino. Dipende dai punti di vista.

Non conto nemmeno più le piastre selvagge, le extension, le creste cotonate e chi più ne ha più ne metta. Poveri, poveri i miei capelli.

Se la sono vista davvero bruttissima negli ultimi 20 anni. Per recuperarli e rianimarli (col senno di poi) le ho tentate tutte.

Non è stato affatto semplice. Trattamenti ristrutturanti, maschere, ma nulla che funzionasse al 100 per cento. È come se ormai la chioma fosse diventata meno reattiva a qualsiasi cosa: magari funziona la prima volta, poi non assorbe più, non “memorizza” e tutto torna come prima. Capelli secchi, disidratati, con le doppie punte.

Ora sto sperimentando il primo trattamento di riparazione a lunga durata Pro Fiber di L’Oréal Professionnel. L’ho provato circa sei settimane fa nel salone Grant (in Via Alfredo Oriani 2 a Milano) e devo dire che finalmente vedo dei veri risultati. E, cosa più importante: li vedono anche gli altri, che mi chiedono se ho fatto qualcosa ai capelli perché sono più luminosi e brillanti del solito. Di sicuro averli tagliati un po’ ha migliorato la situazione, ma questo Pro Fiber ha dato la svolta.

Il bello è che può essere riattivato all’infinito. Come funziona? Vi racconto com’è andata.

1. Arrivi nel Salone che effettua il trattamento e scatta il “protocollo” che dura circa 15 minuti. Prima il parrucchiere passa le dita su una ciocca per stabilire se ci sono irregolarità. Questo serve per capire se ho bisogno o meno del Pro Fiber. La risposta è sì.

Poi tende una ciocca per controllare se ci sono doppie punte, trasparenze, segni di densità capillare ridotta a livello della fibra. Questo test serve per capire se ho bisogno del Pro Fiber Re-Create. La risposta è sì.

E ancora: mi fanno fare un test facilissimo tramite un’applicazione (Hair Profiler) per rispondere a semplici domande. Serve per capire quanto hai maltrattato i tuoi capelli e che tipo di prodotti ti servono per rimediare ai danni. Sono infatti 4 le gamme di prodotti Pro Fiber: Rectify (capelli leggermente sensibilizzati), Restore (capelli sensibilizzati), Reconstruct (gravemente sensibilizzati) e il nuovissimo Re-Create (assottigliati).

2. Subito dopo la diagnosi del parrucchiere, c’è l’applicazione del Regenerate. Che cos’è? Si tratta di un attivatore di tutto il processo di riparazione, una crema che contiene la molecola APTYL100 (una tecnologia inedita messa a punto dai Laboratori L’Oréal che riesce a penetrare nella fibra e a ripararla a lungo). Mentre me lo applicano, mi spiegano cosa dovrò fare anche io da casa per il mantenimento, ciocca dopo ciocca.

3. Esco da lì con un capello pazzesco. Sembra finalmente sano. E lo è ancora adesso, dopo sei settimane. Ognuna della quattro gamme di Pro Fiber, infatti, offre un trattamento completo per l’utilizzo a casa: shampoo, un trattamento con risciacquo e uno “leave” che prolunga i benefici ottenuti nel salone. Al quarto shampoo, però, si cambia la routine: al posto del trattamento con risciacquo si utilizza una maschera monodose: è il RE-CHARGE che riattiva l’APTYL100, quasi fosse una riparazione infinita.

Questa storia dell’attivatore che non si esaurisce mai e che può andare avanti all’infinito mi piace parecchio. Quindi io vado avanti, e nel frattempo prometto che con i capelli color magenta ho chiuso!