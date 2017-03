Preparazione alla Primavera: questa settimana voglio provare la Curcuma sui capelli

In principio erano soltanto due o tre. Poi, sono diventati una decina. Finché un giorno, durante la consueta detersione, ho realizzato che il numero stava salendo sensibilmente. E che di capelli stavo iniziando a perderne un po’ troppi!

Inorridita all’idea di un futuro nel segno della calvizie, mi sono subito ricordata della cosiddetta caduta fisiologica, quella “muta” cui, stagionalmente, sono soggette le capigliature di tutti. In Autunno, come in Primavera la nostra chioma subisce infatti una caduta capillare più intensa, causata da un maggiore stimolo degli ormoni androgeni. Si tratta di un fenomeno fisiologico che interessa sia gli uomini che le donne e che, ho scoperto, può condurre anche alla perdita quotidiana di centinaia di capelli!

Il ripristino, per fortuna, avviene naturalmente nell’arco dei mesi successivi. Nel frattempo, però, ho pensato bene di tenere sotto controllo questo processo con due azioni preventive: una dieta più ricca di vitamine e minerali (per nutrire e irrobustire il bulbo capillare) e un trattamento a base di ingredienti naturali dall’azione anti-caduta.

La scelta si è focalizzata sul sistema Invati ™ di Aveda, principalmente per quattro ragioni, che nella mia ottica di consumatrice responsabile e attenta al benessere, hanno rappresentato un autentico plus:

IL SISTEMA INVATI HA UN APPROCCIO AYURVEDICO. Ovvero: sfrutta il potere dell’Ayurveda, antica arte del benessere indiana, attraverso una selezione di erbe benefiche scelte con il supporto di medici ayurvedici.

È NATURALE. I trattamenti Invati ™ sono formulati con ingredienti di derivazione naturale al 97%.

CONTIENE PRINCIPI ATTIVI TRA I PIU’ EFFICACI IN ASSOLUTO. Componente principale della sua formula speciale (il Densiplex, una miscela rinvigorente di erbe ayurvediche, tra cui anche Amla e Ginseng) è la Curcuma, ingrediente dalla potentissima azione antiossidante, antinfiammatoria e stimolante.

È ECOLOGICO. I prodotti Invati ™ sono progettati responsabilmente per essere usati e ritornare nella biosfera. Tutte le confezioni, inoltre, contengono almeno il 35% di materiale riciclato (quelle di shampoo full size lo sono al 100%!).

Motivata da tutto ciò, ho quindi iniziato il triplice trattamento.

STEP 1: INVATI EXFOLIATING SHAMPOO

Lo shampoo dall’azione esfoliante sulla cute è stata la prima “rivelazione”. Non particolarmente schiumoso, ma cremoso al punto giusto per potere essere distribuito facilmente su tutta la testa, mi ha colpito per la capacità di “asciugare” subito il sebo in eccesso che ostruisce i pori e che in certi periodi dell’anno (soprattutto in prossimità dell’aumento delle temperature) mi capita di riscontrare. Un particolare che mi costringe anche a lavaggi davvero molto (troppo!) frequenti.

STEP 2: INVATI THICKENING CONDITIONER

Il secondo passaggio prevede l’applicazione del Conditioner specifico. Delicato al tatto, lo distribuisco in modo omogeneo sulle lunghezze, avvertendo subito una piacevole sensazione di setosa morbidezza.

Ho letto che la formula contiene anche arginina e olio biologico di Kukui, che imita gli elementi essenziali dei capelli e contribuisce a infoltirli dall’interno (cosa che l’effetto finale sui miei capelli ultra sottili confermerà!).

STEP 3: INVATI SCALP REVITALISER

Dopo aver tamponato i capelli con cura, è il momento di applicare la formula rivitalizzante: una miscela a base di vitamina E che contribuisce a stimolare e accelerare la microcircolazione capillare. Come suggerito, vaporizzo il prodotto sul cuoio capelluto 16 volte, otto per lato, per procedere poi con un delicato massaggio terapeutico di qualche minuto per far penetrare bene il prodotto nella cute e stimolare il microcircolo. Mi domando, nel frattempo, perché eseguire proprio 16 nebulizzazioni (8+8)! Scopro così che 16 sono i cosiddetti punti marma, punti attivi che, nel cranio, seguono le suture delle ossa craniali. Con 16 piccoli spruzzi distribuiti su di essi si garantisce una buona distribuzione del prodotto su tutto il capo. Ma non solo: secondo la concezione indiana, l’essere umano completo è composto da 16 parti, 8+8 appunto. Si tratta pertanto di un numero che simboleggia anche la totalità dell’essere (ecco il legame con la visione olistica) e il rispetto di quell’equilibrio che determina la condizione di benessere generale.

Ripeto l’applicazione dello Scalp Revitalizer anche la sera, sui capelli asciutti. E il giorno successivo, prima del brushing mattutino.

Già dopo una settimana, la struttura capillare è risultata visibilmente più corposa, i miei capelli ultra lisci e sottili hanno acquistato volume e anche al tatto la capigliatura appare decisamente più morbida e consistente. Per non parlare, poi, di quella brillantezza naturale che il valido trio sembra aver ripristinato sulla mia chioma!

Ma la prova definitiva dell’efficacia di Invati ™ è arrivata, infine, l’altra sera a cena con mio marito. Quando lui, fissandomi, ha d’un tratto esclamato: «Ali, hai un’aria diversa, più “intensa”. Hai fatto qualcosa ai capelli?».