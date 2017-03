Test. Sei a rischio caduta di capelli?

In linea di massima, pare sia normale perdere da 50 a 100 capelli al giorno, che il 95 per cento della chioma sia sempre in crescita e che il restante 5 per cento sia pronto a cadere. Il problema caduta di capelli si manifesta quando si trovano più capelli del solito sulla spazzola o nel lavandino, per esempio. In questo caso occorre prendere provvedimenti e, innanzitutto, risalire alla causa o alle cause scatenanti. Che possono essere diverse e molteplici, da stress fisico ossidativo, carenze alimentari, irritazione del cuoio capelluto il quale subisce l’azione degli agenti inquinanti o dello stress psico-fisico e tende a irritarsi.

Capita poi che alla caduta vada a sommarsi la perdita di densità, che in alcuni momenti della vita diventa fisiologica, dunque il capello perde tono, spessore, compattezza e si fragilizza al punto di spezzarsi e, non essendo in grado di auto-ripararsi, necessita dunque di trattamenti mirati che agiscano in profondità. Come Phytlogist 15 di Phyto un trattamento anticaduta dall’approccio inedito che concentra nel cuore della sua formula un’associazione inedita di quattro attivi vegetali la cui sinergia assicura un potere anticaduta e densificante: cacao, genziana, cellule staminali vegetali di globularia.

Se il problema è poco accenatuato o anche come azione preventiva, un integratore è quello che occorre, soprattutto durante i cambi di stagione. Questo perché l’alimentazione influenza lo stato di salute dei capelli e la carenza di certi micronutrienti può essere risolta assumendoli con integratori. Sempre Phyto, propone Phytophanère, ricco di vitamine del gruppo B, vitamina B6, cisteina, da assumere per due volte l’anno, per cicli di tre mesi, uno in autunno e uno in primavera.