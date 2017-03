Cocco, argan, avocado, jojoba: un rigenerante mix di oli che puoi usare in quattro modi

Quando si parla di trattamenti naturali per corpo e capelli il più delle volte l’attenzione ricade su alcuni alleati beauty fra i più gettonati: gli oli aromatici! La loro elevata azione nutriente, idratante e rigenerante è ormai appurata, specialmente nel caso degli oli di cocco, di argan, di avocado e di jojoba.

Proprio per sfruttarne al meglio i benefici sul fronte della bellezza, questi quattro oli sono stati scelti da Kérastase per formulare uno dei prodotti top della nuova gamma Aura Botanica, caratterizzata da un’elevatissima percentuale di ingredienti di origine naturale (98%). Una linea specifica dedicata ai capelli che sfrutta la forza e l’efficacia della natura per garantire il massimo risultato “green” in versione deluxe.

Composto da una miscela di derivazione naturale al 99%, a base di olio di cocco (forza, morbidezza e nutrizione), di argan (nutrizione profonda), di jojoba (lucentezza e morbidezza) e di avocado (Omega 6 e 9), il nuovo Concentré Essentiel della linea Aura Botanica di Kérastase è un trattamento multiuso che include anche estratto di rosmarino (al fine di preservare gli oli), ed è in grado di assicurare un’eccezionale spinta di nutrimento su capelli secchi e tendenti al crespo, ma non solo.

La sua peculiarità è infatti quella di poter essere utilizzato in quattro modi diversi:

SULLA CUTE PER RIEQUILIBRARE

Prima della detersione, si esegue un lieve massaggio sulla testa, per un’azione riequilibrante in caso di capelli spessi e tendenti al crespo e alla secchezza.

COME PRE-SHAMPOO PER LUCIDARE

Si applica sulle lunghezze sensibilizzate di capelli normali o spessi, per ripristinarne lucentezza e morbidezza, lasciando in posa per 15 minuti prima di sciacquare.

COME TRATTAMENTO PER NUTRIRE

Sui capelli particolarmente sensibilizzati e danneggiati da frequenti tinte, decolorazioni, permanenti, miscelato al conditioner Soin Fondamental Aura Botanica di Kérastase rappresenta un eccellente impacco che nutre in profondità.

COME OLIO DA MASSAGGIO PER RIGENERARE

Sulla pelle normale o secca di mani e corpo si rivela un ottimo olio da massaggio.

Stai già pensando di provarlo su di te? Aspettati i complimenti!

NB. L’olio di Argan e l’olio di cocco impiegati per la formulazione dei prodotti della linea Aura Botanica di Kérastase,provengono da produzioni solidali, rispettivamente del Marocco e dell’Isola di Samoa, e contribuiscono a incrementare le opportunità di sviluppo culturale e sociale delle donne del posto.