Capelli: la natura in bottiglia (biodegradabile)

Vediamo una testa di capelli lunghi, sani e brillanti muoversi liberamente al vento magari in un panorama verde e pensiamo subito al ritorno alla natura, a come riesce a rendere sempre tutto più bello e poetico. Compresi i capelli. Poi la realtà è tutta un’altra cosa e allora dalle città grigie cominciamo a scegliere prodotti sempre più eco e verdi – che comunque è il colore della speranza – beviamo succhi di frutta e verdura detox e facciamo yoga.

Piccoli antidoti all’ansia e allo stress da città applicabili anche ai capelli, che si possono curare con prodotti extra naturali per avere ciocche libere e selvagge come nelle immagini bucoliche anche tra metro, marciapiedi e palazzi. A regalare una linea haircare naturale tra il 70 e il 100% è Raw della gamma di Matrix Biolage: prodotti altamente biodegradabili, equo solidali, tracciabili e senza parabeni, siliconi, solfati e coloranti artificiali.

Che cosa c’è nei prodotti per capelli naturali?

Se gli shampoo tradizionali usano i siliconi per condizionare e i solfati per detergere, i prodotti Raw detergono con tensioattivi naturali e ammorbidiscono i capelli con emollienti altrettanto verdi come argille e cere. Gli ingredienti vengono da tutto il mondo e vogliono contribuire a sostenere il mercato equo solidale: la yucca utilizzata è coltivata in America da contadini del luogo, l’argilla viene dal Marocco e il coriandolo dalla Bulgaria. A racchiudere i jus, flaconi derivati dal riciclo di altre bottiglie.

La linea Raw

La gamma Raw comprende tre diverse coppie di shampoo e balsamo: Nourish Shampoo e Conditioner per capelli secchi, a base di quinoa, miele e cocco, Recover Shampoo e Conditioner per capelli sfibrati, con yucca, bacche di goji e olio di coriandolo, e Uplift Shampoo e Conditioner per capelli fini, con sesamo nero, pompelmo e kiwi. Alle tre referenze sono abbinate anche tre maschere: Re-Hydrate Clay Mask per capelli secchi e opachi, Re-Hab Clay Mask per capelli stressati e Re-Bodify Clay Mask per capelli fini e senza volume. Infine, prima dello shampoo, il soin Replenish Oil Mist disciplina i capelli più spessi e crespi amplificndo il potere del balsamo (tutti i prodotti Raw sono in vendita solo nei saloni del brand).