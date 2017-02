Amla: le proprietà e tutti i benefici dell’uva spina indiana

In India, suo paese d’origine, è soprannominata Rasayana, ovvero: “frutto della giovinezza”. L’uva spina indiana, conosciuta anche come amla, è da sempre sinonimo di buona salute, longevità, energia, buona memoria. Nella medicina ayurvedica è il rimedio naturale utilizzato quando si cerca un’azione diuretica, rinfrescante, antibatterica, antivirale, antinfiammatoria, ringiovanente e persino afrodisiaca.

Non per nulla, i suoi frutti rotondi e succosi, dal colore verde-giallo, sono tra i più ricchi in assoluto di principi attivi come la Vitamina C (il contenuto è fino a 20 volte maggiore rispetto a quello di un’arancia!), bioflavonoidi, saponine e tannini. Per questa ragione, l’amla è un potentissimo antiossidante, in grado di rinnovare le cellule e contrastare l’invecchiamento. Alcuni esperimenti condotti dall’Istituto Niwa di Studi Immunologici del Giappone hanno anche confermato che l’amla contiene elevati livelli di superossido dismutasi, un potente enzima antiossidante in grado di neutralizzare l’azione dei radicali liberi. L’alto livello di vitamina C lo rende adatto, pertanto, a contrastare quindi influenza e raffreddore, a regolarizzare la pressione e rinnovare le cellule.

Pure nell’ambito cosmetico, l’amla trova impiego grazie alla sua azione antiossidante e rivitalizzante, in modo specifico su pelle e capelli.

A livello epidermico, infatti, tonifica, purifica e contrasta il processo di invecchiamento neutralizzando appunto i radicali liberi. In più, svolge un’azione schiarente sulle macchie solari.

Sul cuoio capelluto ha un potente effetto rinforzante dei follicoli piliferi, contrastando così la caduta e stimolando la crescita. Ha inoltre una funzione riequilibrante della produzione di sebo, e combatte la formazione di capelli bianchi favorendo la pigmentazione.

Per tutte queste ragioni, l’amla (il cui nome scientifico è Phyllanthus Emblica) è proprio uno degli ingredienti selezionati alla base del Densiplex™, una miscela rinvigorente di erbe ayurvediche – tra cui anche curcuma e ginseng – che costituisce il segreto dell’efficacia di Invati™. Il sistema creato dai Laboratori Aveda ha l’obiettivo di offrire una gamma di prodotti che sfruttano le proprietà dei migliori ingredienti naturali per rendere i capelli più folti e corposi. Ne fanno parte: Invati Exfoliating Shampoo, rigenerante del cuoio capelluto e dall’azione esfoliante per rimuovere l’accumulo di sebo che ostruisce i pori; Invati Thickening Conditioner, una formula contenente anche arginina e olio biologico di Kukui, che imita gli elementi essenziali dei capelli e contribuisce a infoltirli dall’interno, disponibile anche nella versione Intensive (arricchita di una quantità di oli e burri naturali 3 volte maggiore); infine, Invati Scalp Revitalizer, una miscela a base di vitamina E che contribuisce a stimolare e accelerare la microcircolazione capillare, grazie all’azione del massaggio terapeutico con cui si applica sul cuoio capelluto.

Di derivazione naturale al 97%, il sistema Invati™ agisce pertanto sui capelli con un’efficace azione rigenerante e rinfoltente, riducendone la caduta dovuta a rottura. La conferma da un apposito test clinico effettuato su 24 donne per la durata di 12 settimane.