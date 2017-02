Cura dei capelli lunghi

La primavera sta arrivando ragazze, insieme alla voglia di sentirci belle e femminili. I capelli sono indubbiamente una delle armi di seduzione più importanti, perciò dobbiamo prendercene cura. Io ad esempio, in questa stagione, inizio ad assumere quotidianamente delle compresse di lievito di birra, si trovano in erboristeria. Il lievito di birra è alleato di tutto l’apparato tegumentario, cioè di capelli, pelle, ciglia e unghie. Rinforza la nostra chioma e ne favorisce la crescita, perchè contiene selenio, rame, zinco, vitamine del gruppo B ed è una fonte generosa di biotina. Inoltre aiuta a combattere alcuni inestetismi cutanei, in particolare l’acne e le dermatiti.

Anche gli omega 3 hanno importanti effetti sulla nostra chioma, perchè agiscono come potenti antiossidanti e quindi sono perfetti per preservare la bellezza dei capelli nel corso del tempo, evitandone la caduta precoce e l’indebolimento. Gli omega tre si assumono anche mangiando la frutta secca, quindi via libera a noci, mandorle e anacardi a colazione!

Altra dritta che posso darvi è quella di utilizzare shampoo e balsamo senza parabeni e siliconi. Queste sostanze chimiche sono altamente dannose.

Per restituire alla nostra capigliatura morbidezza e luminosità acquistate delle fiale di cheratina. Potete applicare una fiala su tutti i capelli, lavati e tamponati. Massaggiate delicatamente il prodotto sulle lunghezze e sulle radici e procedete subito con l’asciugatura. Basterà farlo un volta alla settimana.

Prima di ogni lavaggio invece, come vi avevo già detto in precedenza, utilizzate una maschera “fai da te” a base di olio di cocco alimentare. Tenetelo in posa un paio d’ore e utilizzatelo prima di ogni shampoo, se sarete constanti noterete effetti formidabili!

Adesso che la vostra chioma è perfetta manca solo un’ultima “chicca” che vi renderà irresistibili: il profumo! Ebbene sì esiste quello per capelli, privo di alcool. Sbizzarritevi a trovare la fragranza che vi rappresenta di più. Io adoro quelle fresche con note di fiori e frutta, le trovo iper femminili!

Un bacio ragazze e alla prossima dritta beauty!

Greta