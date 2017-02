Capelli: le novità ecobio per renderli splendidi

Amate prendervi cura dei vostri capelli con prodotti ecocompatibili e biologici? Prendete carta e penna, perché sto per svelarvi delle novità davvero irresistibili. Le proposte ecobio sono sempre più ricche e accattivanti, merito anche di un interesse crescente nei confronti della cosmesi biologica. Il trend si fa green! Tra le novità 2017 fanno capolino due neonati marchi made in Italy. Un carosello di prodotti per capelli splendidi come non mai, tutti da scoprire. Il meglio della natura racchiuso in formule sensoriali, plasmate con amore e alimentate da un pizzico di passione.

È sempre un piacere scoprire giovani realtà, soprattutto se frutto del genio nostrano, come Scintilla. Brand toscano, di Lucca, Scintilla è una linea per capelli ecobio a base di erbe tintorie, che unisce detergenza e trattamento. Perché Scintilla? Per infondere luce alle chiome, esaltandone il colore, sia naturale che tinto chimicamente. La linea propone tre prodotti, shampoo, maschera impacco e siero, formulati con specifiche erbe tintorie a seconda della tipologia di colore:

Curcuma, Cassia e Rabarbaro per capelli biondi;

Mallo di Noce e Amla per quelli castani;

Hennè e Robbia per le chiome rosse;

Indigo e Amla per quelle nere.

I prodotti scintilla possono essere usati da soli o mixati per potenziare l’effetto finale. Il risultato? Capelli lucidi, districati, morbidi e corposi.

Dalla Trinacria i nuovi complici di bellezza per i nostri capelli, un team esperto in cura e styling chiamato Gyada Cosmetics. Formulazioni completamente naturali, vegane e cruelty free, riunite in una linea ecobio di alta qualità ed elevata efficacia. Cinque le referenze lancio, suddivise tra trattamento e styling, arricchite con estratti vegetali preziosi, tra cui anche olio di Argan, Bardana, Aloe e Luppolo. Crema modellante ricci, Spray anticrespo, Maschera nutriente, Cristalli liquidi e Spray volumizzante: qualunque sia il vostro tipo di capelli, troverete il prodotto Gyada Cosmetics più indicato!

Vi lascio con un ultimo consiglio, si tratta di un brand più facilmente reperibile e altrettanto valido per la cura dei nostri capelli: il brand Phyto, che utilizza come procedimento base per l’estrazione dei principi attivi, il decotto, una sorta di estrazione vegetale che consente di estrapolare il maggior quantitativo possibile di principio attivo.