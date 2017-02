Capelli, le maschere salva-colore che agiscono in 60 secondi

Fare la maschera per i capelli sotto la doccia è molto comodo, perché per risciacquarli basta riaprire l’acqua. Il problema è il tempo di posa, che di solito va dai 3 ai 15 minuti. Certo, nel frattempo ci si può lavare ed esfoliare il corpo o insaponare il viso: bene, due minuti sono passati. Poi? Rimanere bagnata sotto la doccia non è piacevole, per questo spesso si finisce per fare la maschera solo una volta uscite e ancora più spesso, almeno le più pigre, finiscono per non farla mai.

In questo senso le maschere 60Sec Treatment delle nuove linee Dual Senses di Goldwell realizzano un piccolo sogno, riducendo la posa a 60 secondi. Un minuto, giusto il tempo di chiudere l’acqua e applicare uno scrub sulle gambe. In particolare, per proteggere e illuminare il colore si può scegliere tra le maschere di tre linee: Color, per esaltare la brillantezza dei capelli normali e fini, Color Extra Rich, per quelli più spessi e grossi, e Blondes & Highlights, studiati per neutralizzare i toni del giallo dei capelli biondi e con colpi di sole.

A dare un plus di brillantezza è la nuova tecnologia Goldwell Luminescine, presente in ogununo di questi 60Sec Treatment, che trasforma in luce gli invisibili raggi UV. Inoltre, il MicroPROtec Complex, che si è guadagnato il brevetto europeo grazie alla capacità di distribuire gli attivi in modo rapido e omogeneo, limita lo sbiadimento del colore, formando uno strato protettivo ultra-fine sulla superficie. Tutto, in un minuto!