Come avere capelli sempre perfetti in pochi e semplici step

Per prenderci cura al meglio dei nostri capelli e avere sempre una chioma perfetta dobbiamo partire dai gesti quotidiani. Innanzitutto bisogna acquistare i prodotti perfetti in base alla tipologia del nostro capello: lisci o ricci, secchi o grassi, tinti o naturali. In commercio si trovano ormai tantissime varianti e ogni azienda produce prodotti per ogni esigenza. Vi consiglio di provare, provare, provare, e solo dopo averne testati un po’ decidere quali sono quelli perfetti per voi. Io ad esempio, avendo i capelli tinti, utilizzo lo shampoo Color Vive di L’Oreal Elvive, alternato ogni tanto da Garnier Fructis antiforfora per capelli normali. Come balsamo invece scelgo quello disciplinante ed idratante di Equilibra.

Un’altra cosa importantissima è, per detergere al meglio il cuoio capelluto, lavare i capelli a testa in giù. Da quando ho iniziato anche io a farlo ho notato grossissime differenze. I miei capelli infatti rimangono puliti più a lungo e non ho più avuto spiacevoli pruriti alla cute. Questo perché si evita la formazione di residui di shampoo e balsamo, che appesantiscono il capello (sporcandolo più velocemente), e che possono anche creare irritazione e dermatiti.

Dopodiché consiglio di non asciugarli subito, meglio utilizzare poco il phon, ma tamponarli con un asciugamano e avvolgerli in un turbante di microfibra. Quest’ultimo lo potete trovare facilmente in negozi sportivi come il Decathlon ed è ottimo perche assorbe molta acqua.

Dopo aver lasciato il turbante in posa per una mezz’oretta, bastano 10 minuti per asciugare completamente i nostri capelli. Anche qui, la scelta del phon è basilare perche prodotti scadenti possono rovinare ancora di più i nostri capelli. Per la mia hair routine ho scelto la marca HSI Professional, che ha ideato una linea completa di prodotti professionali per i nostri capelli. Possiamo trovare phon, piastre e spazzole liscianti, tutte di ottima qualità e dai risultati strabilianti. Ad esempio, il Dryonizer 2200, con griglia in ceramica ionica diffonde il calore in modo omogeneo ed annulla l’effetto antistatico.

Capita però che il risultato finale non sia esattamente come lo volevamo: nel mio caso, liscio perfetto. Per questo do una passata veloce con la spazzola lisciante, sempre di HSI Professional, ultimando la piega. Se non avete la spazzola lisciante può andare bene una piastra, come quelle di Ghd, che propone una vastissima linea di prodotti perfetti per ogni esigenza. La mia preferita è la Ghd Eclipse ma sono tutte davvero ottime!

Completo il tutto con Extender, la crema senza risciaquo di Nika, prodotto favoloso perché mantiene la piega fino a 8 giorni! Sin dalla prima applicazione garantisce capelli piu lucidi del 70% e impermeabilizzazione contro l’umidità per una piega memorizzata e senza crespo. Questo prodotto fa parte della nuova linea Fairy Silk, pensata appositamente per poter mantenere anche a casa capelli sempre perfetti.

Per scoprire tutti gli altri prodotti di questa linea vi consiglio di recarvi in uno dei saloni partner, ne rimarrete piacevolmente colpiti, vedrete!

Per le ricce invece consiglio un prodotto che ravvivi l’ondulato della vostra chioma e che illumini il capello, proprio come la mousse volumizzante “Testa fra le nuvole” di Adorn.

