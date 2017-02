I segreti per la cura dei capelli lunghi

Molte donne amano avere capelli lunghi e forti, ma a volte questo processo può risultare difficile. I capelli lunghi necessitano di tanta cura e attenzione affinché restino sani e splendenti, per questo ho deciso di raccogliere dei piccoli consigli per assicuravi che la vostra chioma resti forte e soprattutto sana.

1. SPAZZOLA

L’uso di una buona spazzola è il punto principale che può garantirci dei capelli sani. Le spazzole in plastica tendono a sfibrare, danneggiare e spezzare i nostri capelli con molta facilità. Per questo io consiglio di utilizzare quelle in legno che oltre a non spezzare o elettrizzare i capelli, sono in grado di assorbire il sebo in eccesso e il suo utilizzo stimola la crescita dei capelli. Non dimentichiamo che anche il modo in cui spazzoliamo i nostri capelli è fondamentale, conviene prima partire dalle punte per eliminare i nodi in eccesso e mai dalla cute perché permettiamo l’accumulo dei nodi che porterà a spezzare i capelli.

2. USO DEI PRODOTTI

La scelta di un ottimo shampoo e balsamo è fondamentale. Tutti i supermercati sono sommersi da prodotti pieni di siliconi e parabeni che non garantiscono per niente la salute dei capelli. Il silicone crea una barriera e non permette ai principi attivi di penetrare nei nostri capelli.

Io non sono una malata di Bio, ma per capelli sani dovremmo imparare a scegliere prodotti con un ottimo inci.

3. NON STRESSARLI

Molte volte non accettiamo i nostri capelli naturali, e li sottoponiamo a un continuo stress attraverso l’utilizzo frequente di piastre. Questo nuoce tantissimo alla salute del capello, per questo dobbiamo riuscire a stressarli quanto meno possibile.

4. TRATTAMENTI

Esistono tanti impacchi e maschere naturali che sono dei veri e propri alleati di bellezza. L’utilizzo degli oli come impacco preshampoo o come finish sui capelli puliti è un ottimo alleato. Basta applicarlo una volta a settimana sui capelli asciutti o umidi, su punte e lunghezze, evitando la cute.

Sul mercato esistono diversi oli tra cui:

L’olio di cocco: ricco di vitamina E che rinforza le radici dei capelli.

L’olio di argan: contiene un numero notevole di nutrienti in grado di migliorare la forza e la lucentezza dei capelli.

L’olio d’oliva: migliora l’aspetto dei capelli perché gli fornisce sostanze idratanti e nutrienti.

Anche l’aloe vera è stimola la crescita dei capelli, basta miscelarla all’olio naturale e applicare la maschera per 20 minuti sulla cute.

5. TAGLIO

E davvero molto importante spuntare i capelli una volta ogni 3 mesi, di almeno 1-2 cm minimo per eliminare le punte rovinate che spezzandosi non permettono la crescita fluente della nostra chioma. Mi raccomando scegliete un parrucchiere di fiducia che sa ascoltare le vostre richieste.

6. ALIMENTAZIONE

Ultima ma non meno importante è l’alimentazione. Un’alimentazione corretta aiuta a mantenere i capelli sani e forti. Si deve seguire una dieta molto varia, ricca di cereali, legumi, proteine, sali minerali, vitamine presenti nella frutta e nella verdura, insomma tutto ciò che compone una corretta alimentazione.

Blog: Lucia Greco Blog

Instagram: @lucia.greco_

Fb page: Lucia Greco