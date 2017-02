5 maschere per capelli sotto i 20€

I vostri capelli sembrano sempre secchi e spenti? Ecco 5 prodotti che fanno al caso vostro. Maschere ristrutturanti, riparatrici ed economiche!

La maschera va applicata sui capelli bagnati e tenuta in posa da 1 a 5 minuti circa, in base al prodotto. Prima di risciacquare è consigliabile tenerla in posa per almeno qualche minuto, e non va utilizzata come un balsamo.

Potete anche pettinare i capelli con il prodotto, in modo da distribuirlo uniformemente.

Ecco le mie preferite.

Suprime Repair Maschera Anti-Rottura di Gliss Testanera, ripara i capelli sfibrati già dopo un minuto di applicazione, veloce ed efficace. Il prezzo è di circa 7€.

Maschera Capelli al Karitè de I Provenzali, con burro di karitè e avocado, senza coloranti e allergeni, delicata e profumata. Il prezzo è di circa 10€.

Collistar Maschera Trico-Ricostruttiva, per capelli morbidi e pieni di vita. Ripara e protegge i capelli dagli agenti esterni, contiene estratti di bamboo. Il prezzo è di circa 20€.

Expert Reparation di Franck Provost, chiude le doppie punte e rende i capelli morbidi. Contiene ceramide per riparare i capelli in profondità. Il prezzo è di circa 6€.

Elvive Olio Straordinario Maschera di L’Oreal, un insieme di oli preziosi per ricostruire il capello. Il prezzo è di circa 7€.

I prezzi sono molto ridotti e queste maschere sono semplici da trovare in supermercati o profumerie di vario genere.

Provatele e avrete capelli splendidi e luminosi.