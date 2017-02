A cosa non devi mai rinunciare per avere dei bei capelli

No, non di tratta semplicemente del taglio, del colore e dello styling più cool del momento! La bellezza dei capelli è dovuta soprattutto a fattori endogeni e a una serie di abitudini e accortezze che ne preservano “a monte” la salute e lo splendore naturale. A giocare un ruolo chiave, in questo senso, sono infatti l’alimentazione, le abitudini legate allo stile di vita e anche la scelta dei trattamenti cui decidiamo di sottoporre o meno la nostra chioma. Ecco una mini guida per sapere a cosa non bisognerebbe rinunciare mai se l’obiettivo è una testa sempre al top!

Dalle proteine ai cereali integrali, alla frutta: TUTTI I CIBI ALLEATI

Per mantenere la bellezza naturale e il benessere dei capelli vi sono alimenti che non possono mancare all’interno della tua dieta. Proteine, cereali integrali, frutta e verdura sono fondamentali, soprattutto per l’assunzione di vitamina C, anti-age naturale che mantiene la brillantezza, per il ferro, che assicura il trasporto di ossigeno ai vasi sanguigni e favorisce la robustezza, per lo zinco e gli omega-3, importanti per mantenere folta e sana la chioma.

Preziosissima anche la Vitamina B5, attiva nella protezione dei capelli e per prevenirne opacità e debolezza. Conosciuta anche come acido pantoteico, fa parte delle vitamine cosiddette idrosolubili, quelle che non possono essere accumulate nell’organismo, ma devono essere regolarmente assunte attraverso l’alimentazione. I cibi più ricchi in assoluto sono il tuorlo d’uovo, i funghi essiccati, il lievito di birra, il fegato e i legumi. Questi ultimi ricchi anche di Vitamina B1, importante per la robustezza.

Verdure a foglia verde come spinaci, broccoli, asparagi, lattuga, nonché frutti come limone, kiwi, fragola, arancia giocano un ruolo chiave, infine, per l’abbondante presenza di Vitamina B9, detta anche acido folico, fondamentale per la sintesi delle proteine, tra cui la cheratina. La sua carenza provoca infatti la caduta dei capelli.

Dai copricapi ai capelli “al vento”: LE ABITUDINI PREZIOSE

Vivi in città? Smog e stress rischiano di compromettere lo splendore della tua chioma, sporcandola e opacizzandola. Del resto, si sa: l’inquinamento è sufficiente per rendere i capelli sporchi e maleodoranti nel giro di appena un giorno! Anche mettersi ai fornelli o fare le pulizie domestiche può compromettere la pulizia dei capelli. Soluzione: proteggili indossando una cuffietta quando sei in casa e un capello quando esci.

Sì ai capelli sciolti! L’abitudine di tenerli spesso legati a lungo andare può comprometterne la bellezza: pony tail, ma anche chignon e bun che tirano e stringono, tendono il follicolo pilifero favorendo la rottura, la caduta e, in generale, l’assottigliamento del fusto capillare.

Shampoo tutti i giorni? No grazie! Eccedere nella frequenza dei lavaggi rischia di disidratare troppo i capelli. Per mantenerli sempre ben puliti e profumati una soluzione potrebbe essere quella di alternare, una/due volte alla settimana, l’uso del classico shampoo a quello di un prodotto per il lavaggio a secco o lavante ma che assorba il grasso senza alterare la struttura e dando tono ai capelli.

Dai detergenti di origine naturale ai sieri protettori: I TRATTAMENTI MUST

Ma come deve essere lo shampoo ideale per avere sempre bei capelli? Possibilmente privo di solfati e parabeni (sostanze chimiche che nuocciono all’organismo e all’ambiente) e soprattutto a base di ingredienti naturali che aiutino a preservarne morbidezza e lucentezza.

Fondamentale anche l’uso di un trattamento termo protettivo: servirà a difendere il capello mentre lo si lavora con il calore. L’uso di strumenti troppo caldi per lo styling rischia infatti di generare micro scottature, con conseguente indebolimento e rottura del capello.

Se c’è un problema di cute grassa o di capello secco, inoltre, l’uso di un pre-shampoo a base oleosa si rivela fondamentale per tonificare il capello e distendere il cuoio capelluto. In pratica, riequilibra il Ph della pelle, contrastando varie problematiche che potrebbero alterare il naturale splendore della chioma.

Un impacco con una maschera specifica, un paio di volte alla settimana, sarà un toccasana nel caso di capelli molto secchi o che si spezzano facilmente.

Sempre in questo caso, esistono prodotti che completano lo styling, donando anche un ultimo tocco curativo dopo l’asciugatura. Ne fanno parte i sieri riparatori, da usare al posto del vecchio gel nel caso di capelli lisci, raccogliendo un po’ di prodotto sulle mani, scaldandolo e passandolo sulle doppie punte per chiuderle.

In generale, per avere capelli bellissimi, una cosa a cui si dovrebbe mai rinunciare è la scelta di prodotti formulati con ingredienti di origine naturale, che più di tutti gli altri sono in grado di agire efficacemente sulle componenti strutturali della fibra capillare, preservandone la salute e lo splendore.

Ben lo sa, infatti, il brand Phyto, pioniere nel trattamento dei capelli con le piante, che utilizza come procedimento base per l’estrazione dei principi attivi, il decotto, una sorta di estrazione vegetale che consente di estrapolare il maggior quantitativo possibile di principio attivo. Non solo: i prodotti Phyto impiegano nella loro elaborazione circa 500 estratti vegetali e contengono non meno del 90% di attivi di origine naturale e vegetale.

La loro concezione iniziale passa per una selezione rigorosa di ingredienti (e della loro tracciabilità) e la filosofia del brand, in linea con un rispetto profondo della natura, ha indotto alla coltivazione diretta delle piante utilizzate, favorendo una biodiversità naturale ad Arboretum della Lienne, centro delle coltivazioni Phyto nel sud della Francia.

Insomma, quello a cui non si deve mai rinunciare per avere dei bei capelli è certamente l’interesse e la dedizione per la natura e per le sue mille risorse in tema di cura e trattamento . Come Phyto, appunto, insegna.