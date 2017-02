Capelli, i nemici “invisibili”

Siamo quello che mangiamo, ma anche quello che facciamo e respiriamo. Dagli organi più interni fino alle punte dei capelli. Non deve stupire troppo quindi se questi ultimi hanno nemici per così dire “invisibili”, che contribuiscono a indebolire e diradare la capigliatura senza farsi vedere, attraverso il proprio stile di vita.

La regola numero uno per identificarli, spiega la master educator Aveda Daniela Cavallini, è pensare a quello che fa male alla pelle, perché il cuoio capelluto ne fa parte: “Se hai la pelle secca non puoi avere i capelli grassi”, fa notare la Cavallini.“Quando ingeriamo cibi intossicanti e metalli pesanti - prosegue - il fegato si affatica e la pelle e la testa diventano il suo serbatoio, ecco perché se mangiamo la cipolla, per esempio, cambia l’odore di tutto il nostro corpo.” Dalla dieta alla rutine haircare, con l’aiuto di Daniela Cavallini abbiamo individuato 7 cattive abitudini che incidono sulla salute dei capelli:

1. Alimentazione acida

Il consiglio della master educator Aveda è quello di prediligere i cibi alcalini (con ph basico), come frutta e verdura, ed evitare quelli acidi come carne e latticini. In particolare, a caricare di più il fegato e danneggiare il cuoio capelluto sono carne rossa, caffè, bibite gassate, zuccheri puri, pane bianco e cioccolato.

2. Ciclo irregolare

Gli ormoni hanno una forte influenza sulla salute di pelle e capelli e la frequenza del ciclo ne è un indicatore. La pillola può aiutare chi ha flussi ormonali instabili, ma può dar fastidio a chi ha un ciclo regolare ed è più sensibile agli estrogeni.

3. Fumo

Aumentando i radicali liberi, il fumo provoca gli stessi danni che fa sulla pelle: soffoca e restringe i bulbi capillari provocando un diradamento della capigliatura.

4. Sole

La sua azione è simile a quella del fumo, per questo è importante proteggere anche la testa oltre che la pelle, e non solo d’estate.

5. Top knot & Co.

Tutte le acconciature che raccolgono i capelli tirandoli, magari per molte ore, fanno male alle radici, compresa l’abitudine di fare lo stesso hairstyle tutti i giorni, posizionando l’elastico nella stessa posizione. Variare è meglio, anche per i capelli.

6. Poco sonno (con le mollette)

Di notte la pelle si rigenera e così succede anche alle cellule del cuoio capelluto, per questo dormire poco fa male. Una buona abitudine è anche quella di togliere le mollette e allentare i raccolti senza scioglierli completamente: strisciare i capelli sul cuscino, schiacciandoli sotto il nostro peso, rischia infatti di spezzarli.

7. Cure eccessive (e sbagliate)

I “traumi da spazzola” e il calore dell’acqua della doccia, del phon e della piastra indeboliscono i capelli. Ecco perché fare troppe docce può danneggiarli, soprattutto se si usano shampoo aggressivi con importanti quantità di sodium lauryl sulphate (più fa schiuma, più il prodotto ne contiene). La linea Invati di Aveda propone prodotti naturali al 97% che sfruttano miscele di erbe ayurvediche a base di curcuma e ginseng per rinvigorire i capelli. La linea comprende: Invati Exfoliating Shampoo, Inviati Thickening Conditioner, Invati Thickening Intensive Conditioner (ultima novità, ispessente) e Invati Scalp Revitalizer, che stimola e riabilita proprio il cuoio capelluto.