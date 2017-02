Le migliori maschere ristrutturanti per capelli

Dopo avervi svelato i 5 segreti per capelli da favola, oggi vi consiglio le maschere migliori per nutrirli in profondità e averli splendidi ogni giorno.

Davines NOUNOU Conditioner è il balsamo ideale per chi ha capelli trattati, la sua ricca formulazione nutre i capelli senza appesantirli districandoli alla perfezione. Si può usare sia come balsamo che come maschera, basta aumentare il tempo di posa.

Davines OI/All in one milk è un prodotto leave-on che non va risciacquato, adatto a ogni tipo di capelli. Nutre e dona lucentezza e morbidezza. Ottimo per eliminare l’effetto crespo e migliorare la pettinabilità, e utile anche per lo styling perchè protegge dal calore e consente di far durare la piega più a lungo.

L’ Oreal Pro Nutrifer Glycerol è una maschera che non contiene siliconi ed è ideale per chi ha i capelli tendenzialmente secchi e ha bisogno di idratarli in profondità. Dopo averla lasciata in posa per 10 minuti, noterete subito la morbidezza e l’estrema pettinabilità.

Le sostanze altamente nutrienti di L’ Oreal Pro Fiber Reconstruct Masque riescono a penetrare a fondo nella fibra capillare, una maschera che consiglio a chi ha capelli indomabili.

Chi invece ha poco tempo a disposizione e non riesce a trovarne per una coccola ai capelli, deve provare Nashi Argan Deep Infusion: un concentrato di idratazione e nutrimento. Un trattamento intensivo che può essere utilizzato come balsamo e come maschera. I risultati sono già visibili dopo la prima applicazione.

E voi avete già la vostra maschera preferita? Fatemi sapere quale riesce a tenervi testa!