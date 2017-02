Aura Botanica: lusso green

Kérastase presenta la sua nuova linea Aura Botanica, senza siliconi e solfati, composta per il 98% da ingredienti naturali, come l’olio di argan e di cocco, estratti a freddo. Un nuovo lusso per i capelli, che si fonde con la sensibilità nei confronti della natura. Quattro i nuovi prodotti: lo shampoo Bain Micellaire, il balsamo Soin Fondamental, il trattamento Concentre Essentiel, e il texturizzante Essence d’Eclat.

Questi prodotti sono pensati per le donne che ritengono l’impegno responsabile un dovere, la performance del prodotto un diritto e dei capelli straordinari e luminosi l’essenza della loro personalità. Filosofia condivisa anche con la testimonial di Aura Botanica, la topmodel Toni Garrn, da sempre vicina all’eco-solidarietà, senza però rinunciare alla cura della sua bellezza. Capelli inclusi.

Questa la mission che ha in comune con Kérastase: avere uno stile di vita più sano, nel rispetto dell’ambiente. Felicità, benessere, cura del corpo e della mente sono tutti collegati. E lo stesso concetto vale anche per la cura dei capelli. Oggi, sempre di più, le donne sono infatti attente agli ingredienti presenti nei prodotti, che devono essere coerenti con la loro visione della vita.

Efficacia dimostrata: le catene lipidiche dell’olio di cocco e i lipidi nutritivi Omega 6 e 9 dell’olio di argan, penetrano all’interno della fibra e apportano nutrimento, morbidezza, forza e luminosità. Tutti gli attivi provengono da produzioni eco-solidali, per incrementare le opportunità di sviluppo culturale e sociale delle donne marocchine e dell’ Isola di Samoa, da dove gli ingredienti provengono. Quattro nuovi prodotti da provare, belli e buoni, per una nuova gestualità decisamente green.