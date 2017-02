Green lifestyle: vivere “verde” si può

Vivere verde. Osservare il mondo da una speciale lente e accorgersi che una quotidianità green o almeno eco-sostenibile è possibile. Se a molti questo apparirà banale e quasi scontato, per i più non è così. Distrarsi è facile, dunque indossare capi d’abbigliamento prodotti chissà dove, con chissà quali materiali e in quali condizioni è più facile che affidarsi ad aziende che hanno fatto della sostenibilità il proprio mantra. Andare in vacanza in certi luoghi piuttosto che altri, nutrirsi in un determinato modo, magari non arrivare farsi a casa il dentifricio, lo shampoo o la crema viso ma indirizzarsi verso un brand più attento all’ambiente e alla scelta degli attivi, cruelty free e organico o quasi… beh, vi assicuriamo, trattasi di impresa abbordabile.

VEGANI SÌ, MA SOLO UN PO’

Una delle ultime tendenze partite dall’America in questo 2017 è la cosiddetta Flexitarian, un’attitudine effortlessly che mette al bando le imposizioni e le auto-imposizioni e invita a essere meno manichei e più flessibili, verso se stessi e verso il mondo. Un modo per abbracciare stili di vita senza barriere ma con estrema libertà, partendo ad esempio dalle mode alimentari: perché diventare vegani, vegetariani, crudisti tout court? Lo si può fare per un certo periodo, per qualche giorno a settimana o per un tot di ore al giorno, mischiando i “generi”. Questo indurrebbe anche i “meno attenti e rigidi” a cambiare atteggiamento e visione del mondo, passando anche ad ambiti differenti come la moda, la bellezza, il tempo libero.

VESTIRSI CON LATTE E AGRUMI

Eco-fashion: un mondo in evoluzione che riserva sorprese di ogni tipo. Sapevate che molti giovani stilisti sono impegnati nell’ideazione di filati derivati da materiali organici, anche di scarto? La caseina, ad esempio: sì, proprio così, abiti realizzati con il latte! L’idea è venuta a due amiche in una latteria milanese e da lì è nato “Made whit milk”, dunque vestiti e accessori con una fibra tessile ottenuta da derivati di scarto dei latticini, con una capacità maggiore di assorbire l’umidità rispetto alle fibre sintetiche. Ma non solo latte: anche le arance possono diventare la base per abiti e accessori fashion. Una start up siciliana, infatti, ha messo a punto un sistema per ricavare filati proprio dagli scarti degli agrumi ed è così nato il brand Orange Fiber. Tanta creatività, dunque, e orgoglio tutto italiano.

DORMIRE SUGLI ALBERI

Viaggiare green? Si può, basta scegliere hotel e resort costruiti con determinati criteri e attenti all’ambiente e agli sprechi. Secondo uno studio condotto da Tripadvisor, il Trentino Alto Adige risulta essere la regione italiana meglio attrezzata in tal senso, la più ricca di eco-hotel, ovvero quelle strutture che a partire dal luogo in cui sono costruite, devono dimostrare di contribuire a mantenere intatto l’ambiente circostante, offrire percorsi di ricreazione che lo valorizzino e privilegiare un tipo di cucina cosiddetta a kilometro zero. Inoltre, dovrebbero utilizzare fonti di energia rinnovabili, prodotti per la pulizia naturali così come la biancheria. Un esempio di vacanza green che sta piacendo molto, soprattutto ai giovani, è trascorrere il soggiorno, ma soprattutto la notte, sui rami di un albero! Si tratta, ovviamente, di case, il più delle volte bene attrezzate e anche con standard elevati, ma l’idea è quella di stare a contatto più possibile con la natura e il risultato è garantito.

MOBILI FATTI DI BATTERI E FUNGHI

Se invece si vuole creare un ambiente domestico eco-friendly, è facile! Potete comprare mobili realizzati con la spazzatura (proprio così) o con i funghi oppure costruire pareti di casa, se non proprio tutta casa, con eco-mattoni realizzati con batteri. In pratica, alla sabbia viene aggiunta una soluzione specifica e i microrganismi necessari, nutrendosi, avvolgono i cristalli di sabbia trasformandoli in carbonato di calcio. Insomma, parliamo di bio-edilizia e eco-design che a parte l’utilizzo di materiali di scarto, produce soluzioni che sono in grado, a loro volta, di assorbire gli agenti inquinanti e purificare l’aria di casa. E mobili auto-pulenti, il che non guasta!

CAPELLI IN SINTONIA CON L’AMBIENTE

In ambito beauty? Le aziende stanno orientando la ricerca verso soluzioni che non solo racchiudano ingredienti naturali il più possibile, ma che anche nella filiera di produzione rispettino determinate normative in grado di tutelare l’ambiente e le popolazioni locali alle prese con determinate produzioni. Una coscienza green che ha spinto anche un brand molto diffuso come Kérastase a produrre una linea di trattamenti haircare naturale, Aura Botanica, ideata per quelle donne che ritengono l’impegno responsabile un dovere, la performance del prodotto un diritto e capelli straordinari e luminosi l’essenza della loro personalità. E con capelli spesso opachi e leggermente sensibilizzati dalla vita quotidiana, dalla città, dall’inquinamento. Oggi, infatti, sempre più donne sono attente a ciò che usano per i loro capelli, da dove derivano gli ingredienti presenti nei prodotti e se il loro utilizzo è coerente con la loro visione della vita. E Kérastase ha offerto loro il trattamento haircare naturale, riconciliando l’efficacia della performance, scientificamente provata, con prodotti a base di attivi provenienti da produzioni solidali, come olio di cocco e di argan, antiossidanti e idratanti e formule con una media del 98 per cento di ingredienti di origine naturale e con un’elevata percentuale di biodegradabilità, ovviamente prive di siliconi. Un’esperienza sensoriale completa, texture avvolgenti, una fragranza inconfondibile e, per finire, un pack dal design raffinato. Un’esperienza che inizia dal Rituel altamente personalizzato in salone e termina con momenti di puro piacere con la beauty routine a casa.