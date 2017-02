5 maschere fai da te per capelli forti e sani

Se il freddo di questo inverno ha reso i vostri capelli secchi, crespi e spenti, queste maschere fai da te con ingredienti naturali li aiuteranno a prendere nuovamente vita, ognuna con proprietà diverse in modo da poter scegliere quella più adatta a voi.

Maschera idratante.

Ingredienti: 1 banana matura – 2 cucchiai di olio – 1 cucchiaio di miele.

L’olio extra vergine di oliva che aiuta a nutrire i capelli secchi e fragili, la banana aiuta a guarire i capelli danneggiati e li rinforza. Il miele invece ha proprietà ricostituenti.

Procedimento: frullare tutti gli ingredienti insieme e applicarli su tutta la lunghezza, lasciare il posa per circa 10/15 minuti e procedere con lo shampoo.

Maschera capelli secchi.

Ingredienti: 2 cucchiai di miele – 1 cucchiaio di olio di cocco.

Ideale per chi ha i capelli secchi e che si spezzano. Il miele aiuta a riparare il capello e a dare lucentezza, l’olio di cocco aiuta ad idratarli.

Procedimento: mescolare entrambi gli ingredienti. Procedere normalmente con lo shampoo senza però usare il balsamo. Dopo lo shampoo applicare la maschera dalle radici alle punte, coprire con una cuffietta da doccia e lasciare in posa per circa 20 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

Maschera per capelli crespi.

Ingredienti: mezzo avocado.

L’avocado aiuta i capelli danneggiati, dona luminosità e aiuta a disciplinare i capelli crespi.

Procedimento: ridurre in poltiglia l’avocado,applicarlo sui capelli umidi e lasciarlo in posa per 20 minuti. Risciacquare e procedere con lo shampoo.

Maschera capelli ricci.

Ingredienti: 1 uovo – 1 cucchiaio di olio di oliva – 1 cucchiaio di miele – 2 cucchiai di maionese

Questa maschera è ideale per chi ha i capelli ricci, li aiuta a mantenere i ricci lucidi, morbidi e ben definiti.

Procedimento: mescolare tutti gli ingredienti in un frullatore, applicare il composto sui capelli bagnati e coprire con una cuffietta da doccia, lasciare in posa per 30 minuti e procedere con lo shampoo.

Maschera per accelerare la crescita

Ingredienti: 1 limone – 2 cucchiaini di olio di ricino

Questa maschera contribuisce a rafforzare la radice del capello, stimolare il cuoio capelluto e ne favorisce la crescita.

Procedimento: miscelare insieme il succo di limone e l’olio di ricino, applicare su tutta la lunghezza e lasciare in posa per circa 15 minuti. Procedere con lo shampoo.

Veronica Giuffrida