Tutto quello che passa per la nostra bocca poi si riflette sia sulla nostra salute che sul nostro corpo. Personalmente non avevo mai immaginato che un alimento in particolare potesse innescare problemi di pelle, come i brufoli. Poi un giorno la mia estetista mi disse di provare a scrivermi tutto ciò che mangiavo, e così ho scoperto gli alimenti che mi provocavano questo tipo di reazione.

Anche per avere capelli belli e sani bisogna stare attenti sia ai trattamenti che facciamo ai capelli, sia a ciò che si mangia! Che ne dite degli snack sani con i quali potete, alla lunga , ottenere capelli brillanti e sani? Ecco qualche esempio!

Mandorle

Le mandorle sono piene di vitamina E, che attiva la circolazione sanguigna del cuoio capelluto.

Arancia

Questo tipo di agrume, come ben sapete , contiene la vitamina C, l’elemento nutritivo del quale il vostro corpo ha bisogno. Inoltre contiene anche beta-carotene, contenuto in frutta e ortaggi di colore arancione. Il beta-carotene è necessario per la crescita delle cellule.

Banana

Questo frutto contiene un aminoacido chiamato triptofano, che è uno degli aminoacidi essenziali. Il nostro corpo ha bisogno di questa molecola, ma non può produrla, quindi abbiamo bisogno di introdurla con la dieta . La banana contiene anche oli naturali che ammorbidiscono i capelli, se applicata direttamente ai capelli. Potete anche vedere un mio video ricetta al riguardo (balsamo alla banana.)

Noci

Le noci sono un’ottima fonte di vitamina E, che migliora la circolazione del sangue nel cuoio capelluto. Esse contengono anche un tanto zinco, la mancanza di quest’ultimo può portare alla perdita di capelli.

Albicocca

L’ albicocca contiene ferro, che è necessario per l’emoglobina, il pigmento dei globuli rossi che trasporta l’ossigeno ai tessuti. La carenza di ferro porta all’anemia, cioè alla carnagione pallida e ai capelli malnutriti e sottili.

Semi di girasole

I semi di girasole sono ricchi di proteine, biotina, calcio, zinco e ferro, vitamina B ed E e magnesio. Dal momento che i capelli sono fatti di proteine, questa merenda gustosissima li può rinforzare.

Lamponi e fragole

Questi frutti di bosco contengono la vitamina A e la vitamina E, che sono di grande aiuto nella circolazione sanguigna del cuoio capelluto.

Ci sono anche altri alimenti che possono aiutare i vostri capelli e farli risultare più sani e belli, due su tutti sono l’uva passa (che contiene ferro come le albicocche) e le prugne secche.

Invece di spendere tanti soldi per prodotti vari iniziate a modificare la vostra alimentazione e vedrete che i risultati si vedranno presto!