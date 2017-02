Siete state invitate ad un importante party e la vostra chioma ha bisogno di una cura last minute? Tranquille oggi vi sveliamo come potete avere capelli belli e sani in sette giorni.

Si può avere un notevole miglioramento delle condizioni dei nostri capelli in una sola settimana? Sì e non è necessario spendere una fortuna. L’importante è avere voglia di prendersi cura della vostra chioma e avere costanza. Seguite questa semplice routine di una settimana che vi permetterà di avere capelli belli, sani, nutriti e idratati.

Primo giorno: idratazione dei capelli

Il primo giorno di questa routine è dedicato all’idratazione dei capelli che deve avvenire anche dall’interno del nostro organismo. Bevete almeno due litri d’acqua e vedrete gli ottimi risultati che si ottengono anche sulla pelle e sui capelli in pochi giorni. Questa dovrebbe essere una regola da seguire sempre visto gli ottimi benefici che si ottengono.

Secondo giorno: pulizia profonda

Il secondo giorno è dedicato alla pulizia profonda dei capelli. Iniziare con una esfoliazione del cuoio capelluto che potete fare con una maschera casalinga. Ad esempio mischiate 3/4 cucchiai di zucchero di canna con qualche goccia di olio di oliva e massaggiate con la punta delle dita per aumentare la circolazione e rimuovere le cellule morte. Quindi sciacquate con cura e procedete a lavare i vostri capelli con shampoo e balsamo.

Terzo giorno: massaggio e peeling

Continuate a bere tutti i giorni due litri d’acqua (come minimo), questo è il suggerimento più importante per avere capelli belli e sani. Il terzo giorno è dedicato al massaggio del vostro cuoio capelluto. Con la punta delle dita e qualche goccia di oli essenziali, applicate una leggera pressione e massaggiate a fondo fino a quando l’olio si sarà assorbito.

Quarto giorno: nutriamo in profondità

E’ arrivato il momento di applicare la vostra maschera nutriente per capelli. Potete scegliere di farne una in casa o di utilizzare quella della vostra marca preferita. L’importante è che sia di buona qualità e che la tenete in posa almeno mezz’ora. Per avere maggiori risultati, coprite con una cuffietta di plastica.

Quinto giorno: doniamo morbidezza

Adesso che abbiamo i capelli nutriti ed idratati, è venuto il momento di renderli morbidi e senza nodi. Applicare un balsamo districante a base di aloe vera (o se preferite usate direttamente la polpa di aloe vera naturale). Massaggiate con le dita il cuoio capelluto e lasciate agire per alcuni minuti. Sciacquate e lasciate asciugare all’aria aperta.

Sesto giorno: taglio di capelli perfetto

Il sesto giorno è ideale per il taglio dei capelli. Liberatevi delle doppie punte e delle punte secche.

Settimo giorno: sigillatura e protezione

Durante il settimo giorno già potrete vedere i capelli belli, rigenerati, sani, nutriti e idratati. Approfittate di questo ultimo giorno per idratare e “sigillare” il risultato ottenuto. Proteggete i capelli usando oli speciali come quello di mandorle o capsule di cheratina. Questo aiuterà a far durare a lungo il risultato ottenuto.

