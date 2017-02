Capelli splendenti con un rimedio naturale: “L’olio di cocco”

Se anche voi desiderate capelli lunghi e sani dovete prendervi cura costantemente della vostra chioma. L’olio di cocco puro al 100% ha degli effetti incredibili se usato prima di ogni lavaggio. Acquistatelo nei supermercati biologici, è davvero economico! Applicatelo sulle lunghezze e tenetelo in posa 30 minuti. Per eliminare ogni residuo sono necessari un paio di shampoo. Se volete ottenere maggiori benefici, lasciatelo sulla vostra chioma per qualche ora. Io, ad esempio, lo utilizzo prima di andare in palestra. Durante l’allenamento poi raccolgo i capelli in uno chignon per evitare di ungermi.

L’olio di cocco è perfetto anche d’estate in spiaggia! Utilizzandolo anche al mare vi accorgerete che il sole e la salsedine non aggrediranno più i vostri capelli. Nei mesi più caldi questa “maschera naturale” avrà una consistenza liquida, d’inverno invece sarà più “pastosa”. Per renderla facile da applicare anche quando fa freddo scaldate il vasetto d’olio sotto un getto di acqua calda.

Da quando utilizzo costantemente questa “dritta beauty” ho notato che i miei capelli oltre ad essere più luminosi e morbidi, crescono in fretta e sono foltissimi!

Vi consiglio di utilizzare l’olio di cocco mattina e sera anche per idratare il contorno occhi, i risultati saranno strepitosi così smetterete di comprare non solo il balsamo per i capelli ma anche la crema “anti age”. Che risparmio!

P.s. dicono che la bellissima Miranda Kerr utilizzi quattro cucchiaini di olio di cocco al giorno come condimento sulle sue pietanze. Questo perchè si dice che questo prezioso olio sia termogenico: mangiandolo si bruciano più grassi. Sarà vero!?!

Un bacio ragazze, alla prossima dritta beauty!

Greta