Capelli lucenti: il segreto è l’acqua fredda

Buongiorno amiche di Glamour, i capelli lo sapete, sono la mia ossessione. Li curo tantissimo e sono sempre alla ricerca del prodotto migliore ed efficace per avere capelli splendidi e lucenti. In questo periodo ho sviluppato una beauty routine ad hoc per i miei capelli mirata a dare volume e brillantezza alla mia chioma. Quale? Vi elenco i prodotti vincenti e ed il mio segreto per il massimo del risultato:

1. Lo shampoo: per avere capelli voluminosi, i capelli devono essere leggeri, e qualche giorno fa ho scoperto il trattamento MORPHOSIS VOLUMIZING di Framesi, che grazie all’estratto di tiglio ha sviluppato una linea mirata a dare il massimo volume al capello. Il trattamento è composto da Shampoo, il rivoluzionario Conditioner in Gel, e lo spray per lo styling finale. Ho provato tutta la linea ( e ve ne parlo qui), ma devo dire che sono stata davvero rapita dall’efficacia dello shampoo, che è entrato con tutto il rispetto nella mia beauty routine capelli.

2. Il Balsamo: come tutti sappiamo, tutti i tipi di capelli hanno bisogno di cure specifiche, per questo è importante scegliere un balsamo che nutra in profondità le lunghezze e che le regali nuova vitalità percepibile sia al tatto che alla vista. In questo momento ho scelto l’efficacia di Nashi Argan e della sua maschera DEEP INFUSION per tutti i tipi di capelli, un vero e proprio trattamento di bellezza che in pochi minuti rigenera al 100% i vostri capelli.

3. Rimarrete davvero colpiti da questo ultimo consiglio, che assolutamente non può manca nella mia routine capelli! Il consiglio viene da lontano e nella mia famiglia mi è stato tramandato prima da mia nonna e poi da mia mamma. Se davvero volete capelli lucidi e brillanti, non basteranno solo i prodotti, provate a risciacquare gli ultimi residui del balsamo o della maschera con l’acqua gelida, sentirete il capello davvero più pulito e dopo l’asciugatura anche voi non crederete a quanto brillino i vostri capelli.

Un saluto dalla vostra beauty reporter Ornella.