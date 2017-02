Le cose più stressanti per corpo, viso, capelli dopo la gravidanza

Partiamo con una buona notizia: gran parte degli inestetismi che vedrai comparire su corpo, pelle e capelli subito dopo la nascita del tuo bambino sono generalmente temporanei e la situazione potrà tornare alla normalità nell’arco di un po’ di mesi. Corpo, pelle e capelli possono essere infatti soggetti a varie modifiche prima e dopo il parto, e benché alcune donne godano dello splendore tipico della gravidanza anche nei primi mesi successivi, altre si ritrovano invece alle prese con problematiche quali macchie cutanee, smagliature, occhiaie e borse, perdita dei capelli.

C’è pure da dire che dopo la nascita del bebé, la cura di sé e del proprio corpo finisce spesso per occupare un posto secondario. Il consiglio? Sforzati di trovare anche soltanto 10 minuti al giorno per ridare splendore alla tua bellezza: sarà anche un toccasana per l’umore di mamma e bambino! Ecco, caso per caso, come intervenire.

COSA SUCCEDE AL TUO VISO

È il principale ricettore dei segni della stanchezza. Ne conseguono spesso occhiaie e occhi gonfi dovuti sia alla carenza di sonno sia al cambiamento ormonale in atto dopo il parto. Per ridare luminosità allo sguardo i laboratori Lierac hanno formulato una serie di trattamenti specifici: Diopticerne è la soluzione ultra mirata, ispirata all’oculoplastica e arricchita di un concentrato schiarente, per ridurre le occhiaie. Se invece il problema sono le borse sotto gli occhi, e quindi la ritenzione dei liquidi, l’uso di qualche goccia di Dioptigel agirà da decongestionante.

Per contrastare l’opacità e la perdita di tono sul volto causati dalla fatica dei primi mesi, la pelle merita un’attenzione adeguata. Una soluzione express per “iniettare” sull’epidermide un mix di sostanze nutritive e rivitalizzanti, che agiscano da booster di energia, è Mésolift , una crema dalla texture fresca e morbida, concepita dai Laboratori Lierac prendendo spunto proprio dalla mesoterapia facciale, tecnica che consiste nell’iniettare sostanze rivitalizzanti direttamente nel mesoderma con l’impiego di aghi sottilissimi. La sua formula energizzante, composta da 5 vitamine (A, C, E, B5, B6), 6 minerali (calcio, magnesio, rame, zinco, manganese, potassio) e acido ialuronico rappresenta una miscela perfetta per ridurre visibilmente i segni della pelle stanca sul volto delle neomamme.

Anche il melasma, ovvero la comparsa di macchie scure sulla pelle, è un fenomeno piuttosto diffuso durante la gravidanza (si parla infatti di cloasma gravidico). È causato all’alto livello di estrogeni e progesterone che stimolano l’attività delle cellule responsabili della produzione di melanina e sebbene tenda a ridursi subito dopo il parto, potrebbe in alcuni casi persistere anche nei mesi successivi, addirittura accentuandosi se non si utilizzano opportuni fattori di protezione solare anche in città.

Ideale per chi presenta sull’epidermide macchie brune localizzate, Prescription Depigmentante di Lierac è un gel ambrato e trasparente formulato ad hoc per attenuare le macchie, prevenirne la ricomparsa e uniformare il colorito. È potenziato dall’estratto di diatomea, ottenuto da un’alga unicellulare chiamata Phaeodactylum tricornutum, un attivo che permette di ridurre la sintesi della lipofuscina (pigmento che accentua il colore bruno-nero delle macchie) e di limitarne l’accumulo.

COSA SUCCEDE AL TUO CORPO

A causa dell’aumento di peso, cellulite e smagliature tendono a essere una delle conseguenze più delicate e persistenti anche dopo la gravidanza. Le smagliature, in particolare, sono frutto di uno “stiramento” della pelle dovuto all’indebolimento delle fibre di collagene ed elastiche determinato dall’elevato livello di estrogeni e corticosteroidi. Tali “lesioni” di tipo cicatriziale si concentrano di solito su seno, stomaco, glutei, cosce e dietro le zone del ginocchio.

Il segreto è prevenirne la formazione sin dall’inizio della gravidanza adottando creme e trattamenti a base di ingredienti naturali (olio di mandorle o di oliva), per rinforzare l’elasticità della pelle. Se tuttavia risultano diffuse e ben visibili anche dopo il parto, converrà adottare una strategia mirata che mixi attività fisica leggera (camminate e yoga quotidiano possono essere d’aiuto) e trattamenti specifici. Alleate ideali, in questo senso, sono le fiale Phytolastil di Lierac: possiedono l’85 % di un complesso vegetale ristrutturante all’alchemilla-edera-equiseto, efficace nel mantenere la pelle tonica ed elastica.

Poiché durante la gravidanza aumentano i livelli di estrogeni e del progesterone, a livello fisiologico si riscontra anche ritenzione idrica e accumulo di tessuto adiposo. La cellulite che ne consegue può risultare difficile da smaltire in modo naturale dopo il parto, specialmente se esiste una predisposizione genetica. Per un’azione d’urto, puoi provare le fiale PhytoPhyline di Lierac, da vaporizzare sulle zone interessate: contengono estratti vegetali sicuri in gravidanza come alchimia, edera, equiseto uniti a escina e ulmaria dall’effetto drenante ed estratto di tè verde, la teofillina, che aiuta la lipolisi e riduce la ritenzione idrica.

COSA SUCCEDE AI TUOI CAPELLI

In gravidanza ne hai potuto apprezzare forza e lucentezza. Adesso che hai partorito, però, i tuoi capelli appaiono meno corposi e, ancora peggio, iniziano a cadere. Niente panico! Si tratta di un fenomeno molto comune e passeggero dovuto allo squilibrio ormonale: si riduce la produzione di estrogeni e il ciclo vitale del capello, che era stato rallentato durante la gravidanza, riprende come di consueto. In pratica, sembrerà di subire una perdita di capelli accentuata, in realtà si tratta di quel ricambio naturale che era stato quasi bloccato nei mesi precedenti. La texture del capello tenderà a tornare quella di sempre tra il 6° e il 12° mese dal parto.

Per preservare l’indebolimento, sarà utile l’adozione di un prodotto detergente extra delicato, a base di ingredienti naturali e nutrienti. Tra i prodotti rinforzanti più innovativi, ve ne sono alcuni con specifiche funzioni anti caduta che stimolano la crescita, nutrono a fondo le radici e migliorano il microcircolo del cuoio capelluto. Formulato proprio per la caduta dei capelli femminili dovuta anche a fenomeni fisiologici post-gravidanza, lo shampoo ridensificante Phytocyane di Phyto, svolge un’azione rivitalizzante sulla capigliatura grazie a una sinergia di attivi vegetali dinamizzanti, quali il ginkgo biloba, associato alla vitamina B6 (che attiva il metabolismo cellulare e fortifica il capello), i procianidoli d’uva, (proteggono il bulbo pilifero e ne prevengono l’invecchiamento) e la china dalle virtù stimolanti, associata a una base lavante delicata derivata dall’olio di cocco.

Si utilizza in abbinamento alle fiale Phytocyane, trattamento anticaduta specifico per la chioma femminile che agisce anche sulla qualità delle fibra capillare donando volume e luminosità, La sua formula al 97,5% d’origine vegetale e naturale potenzia la produzione di cheratina e la crescita del capello.

Tuttavia, l’indebolimento capillare potrebbe essere accentuato anche da una carenza di ferro, soprattutto se si è sofferto di anemia durante la gestazione. In tal caso, sarà determinante anche l’adozione di una dieta specifica, che includa proteine, vitamine e sali minerali, elaborata da un medico specialista.