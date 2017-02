Prodotti per capelli: ad ognuna il segreto per averli perfetti

Sei alla ricerca di uno shampoo che risolva quel maledetto prurito che da tempo ti infastidisce? Vorresti un balsamo in grado di rendere perfettamente lisci i tuoi capelli? Per non parlare di quelle fialette viste in tv che ti hanno incuriosito tantissimo ma… quale sarà il prodotto migliore per i tuoi capelli? Oggi ti darò tantissimi consigli utili sui migliori prodotti per capelli da scegliere e utilizzare in base ai tuoi “problemi di capigliatura” (dai, ammettilo, tutte abbiamo un bad hair day!).

Pronti, partenza, via! Scegli il problema che affligge i tuoi capelli e scopri la soluzione.

Capelli grassi. Si tratta del problema più diffuso e, a differenza di altri, dipende spesso dall’alimentazione. Prova con una dieta detox 3 giorni e i capelli miglioreranno notevolmente (qui tantissimi consigli detox).

Il problema sussiste? Evita balsami troppo cremosi, armati di uno shampoo con argilla o limone (prova Head & shoulders o Garnier fructis) e, una volta a settimana, fai due shampoo. Se hai i capelli lunghi e necessiti di un balsamo applicane pochissimo ed esclusivamente sulle punte, evita i prodotti senza risciacquo.

Capelli secchi e sfibrati. Altro problema diffusissimo, spesso derivante dalle troppe colorazioni. Lascia i tuoi capelli “in pace” ed evita i trattamenti aggressivi per almeno un mese. Assumi degli integratori naturali (prova i daily greens di natural mojo) e, se le punte sono troppo rovinate, dacci un taglio (qui tutti i consigli su quando tagliare i capelli). Li vuoi lunghi anche se sono molto rovinati? Ti svelo come rimetterli in sesto con un trattamento System da fare a casa oppure con Olaplex da fare dal tuo parrucchiere.

Capelli tinti. Hai i capelli tinti e non sai come mantenerli? Dopo la tinta compra dal tuo parrucchiere uno shampoo riflessante con una goccia del colorante usato per la tua tinta, i tuoi capelli torneranno a splendere.

Vuoi tingerti a casa? Ecco un video fai da te con alcuni consigli che sicuramente non conoscevi.

Che ne dici? Hai trovato i prodotti perfetti per i tuoi capelli o li stai ancora cercando? Se hai in mente di cambiare anche il tuo look non perderti tutti i tagli moda del 2017 e tutti i colori moda del 2017.

Ti lascio ad un video con tutti i miei prodotti preferiti in fatto di capelli e beauty per il mese in corso.

Alla prossima!