Maschera per capelli con uovo, olio e miele

Proprio ieri, parlando con il mio parrucchiere in tema di capelli rovinati, gli ho chiesto qualche rimedio casereccio per realizzare una bella maschera.

Perché anche se non ce ne accorgiamo direttamente, ogni giorno i nostri capelli vengono sottoposti a continui stress ed è normale che tra tinte, phon, piastra, smog ed agenti atmosferici, va a finire che si indeboliscono e si rovinano.

Diventa quindi importante ricorrere a maschere e ad impacchi ad hoc, almeno una volta al mese.

In commercio esistono una miriade di prodotti pronti a soddisfare ogni esigenza, ma se volessimo ricorrere a qualcosa di più naturale, potremmo tranquillamente procedere con una bella maschera per capelli fatta in casa.

Ecco la ricetta che uso io:

Ingredienti:

2 uova (se avete i capelli molto corti ne basta anche 1)

3 cucchiai di olio d’oliva

3 cucchiai di miele

Preparazione:

Prendete le uova, mettetele in un recipiente e iniziate a sbatterle.

Aggiungete l’olio d’oliva e mescolate bene, poi unite il miele continuando a sbattere, finché non vi si creerà una crema che sia il più omogenea possibile.

A questo punto applicatela sui capelli asciutti, partendo dalle radici fino a coprire tutta la lunghezza.

Se non vi va di farlo a mani nude, potete tranquillamente usare dei guanti o un pennello di quelli che si usano per fare le tinte.

È molto importante che partiate dalle radici e realizziate dei massaggi circolari sul cuoio capelluto. È li che si trovano i follicoli che sono l’unica parte viva del capello.

Lasciate agire la vostra maschera per capelli per circa 30 minuti, sciacquate con acqua fredda o tiepida (mai bollente perché rischiate di far cuocere l’uovo) e terminate con un normale shampoo.

Il tuorlo contiene proteine, grassi ed idrata in modo naturale. L’albume, apporta enzimi ed elimina l’eccesso di oleosità (ottimo per chi ha i capelli grassi).

L’olio invece, rivitalizza, dona brillantezza e ammorbidisce. Provare per credere!

