5 segreti per capelli da favola

Gli occhi sono lo specchio dell’anima . Vero. Ma anche i capelli riflettono uno stato d’animo e quando sono sotto tono è evidente che c’è qualcosa che non va. Se avessimo a disposizione una lampada di Aladino – specifica per capelli – le chiederemmo: lucentezza, volume, vitalità. – In questo ordine esatto.

E invece, nella vita vera, per avere dei capelli sani non basta esprimere un desiderio. I fattori che influenzano il loro stato sono tanti: stress, clima, alimentazione, qualità di acqua e prodotti con cui si lavano, carenze vitaminiche, cambi di stagione. Ma bastano poche regole per mantenerli sani e forti.

1. La prima cosa da fare è capire con che tipo di capello abbiamo a che fare. Se è sottile o spesso, se è secco o grasso e agire con i prodotti specifici

2. Anche i capelli cambiano a seconda della stagione. In autunno e in inverno si appesantiscono di più, a causa dell’umidità, d’estate, invece, hanno bisogno di una maggiore idratazione

3. Qualcuno sostiene che lavarsi i capelli tutti i giorni equivale a una condanna a morte, ma non è proprio così. Usare uno shampoo aggressivo o un balsamo non appropriato può danneggiare la cute, ma se avete necessità di lavarli quotidianamente, basta scegliere i prodotti adeguati. Dopo il lavaggio, i capelli devono essere frizionati con delicatezza perché da bagnati sono doppiamente fragili. Anche l’asciugatura gioca un ruolo importante: un phon non ionizzato può inaridire il capello e provocare la rottura delle punte, così come l’alta temperatura. Il getto di calore deve essere dolce e deve essere tenuto lontano dalla cute

4. Spazzolare i capelli ossigena il cuoio capelluto, ma solo con la spazzola giusta. Chiedete un parere al vostro parrucchiere perché possa suggerirvi la più adatta al vostro tipo di capello

5. Una volta a settimana concedetevi una coccola. Prima dello shampoo, applicate un impacco nutriente a base di vitamina E, olio di jojoba, gel d’aloe, facendo sempre attenzione alla tipologia di capello e alle sue esigenze. Chi ha i capelli grassi sulla cute e secchi sulle lunghezze, dovrebbe optare per due impacchi diversi: uno sulla cute purificante a base di argilla e uno idratante dalle lunghezze alle punte a base di cheratina o olio di argan, e chi, invece, non ha problemi di cute grassa, deve cercare di mantenere equilibrato il suo ph.

Avete detto: lucentezza, volume e vitalità? Ogni vostro desiderio sarà un ordine.