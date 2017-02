Dieta per capelli sani e forti

Cercare di avere capelli sani e splendenti non è sempre facile come può sembrare. Molto spesso ci soffermiamo a guardare i prodotti, a concentrarci sui loro inci o solo sui trattamenti. Ma c’è di più da fare! Occorre infatti nutrirli da dentro, basandoci sulla giusta alimentazione.E’ importante sapere che la caduta dei capelli può dipendere da molte carenze, alimentari e non solo dal cambio di stagione.Vediamo dunque le principali sostanze che il nostro corpo dovrebbe assumere e in quali cibi trovarle.

Al primo posto ci sono senz’altro le vitamine, specie la B5 ( o acido panotenico) che è responsabile della rigenerazione dei capelli. Si trova in quasi tutti gli alimenti soprattutto nel lievito di birra, cereali integrali, fegato di manzo, pollo e noci.

Anche la biotina o vitamina H è altrettanto conosciuta, soprattutto per curare la dermatite seborroica della pelle. Se la si assume non ci sarà l’impoverimento della fibra dei capelli. Si può trovare nel tuorlo d’uovo, carne, pesce e frutta secca.

La vitamina B6 che si trova nelle germe di grano, carne bovina, pesce, latte e uova aiuta a prevenire la caduta dei capelli.

La vitamina E, la possiamo individuare negli oli vegetali, nei cereali integrali, andando a contrastare i radicali liberi che non solo sono resposabili del deterioramento della pelle, ma anche della caduta della chioma.

Fondamentale è anche l’assunzione dei minerali poiché la loro carenza porterebbe alla caduta e non rinforzerebbe i capelli. Per cui è necessario mangiare cibi contenenti ferro, zinco, rame e zolfo.

Ricordate che tra gli alimenti che rinforzano la nostra capigliatura, possiamo trovare il cioccolato che è anche molto ricco non solo di minerali ma anche di proteine, ed il peperoncino che contiene una sostanza chimica chiamata capsaicina che, aiutando l’afflusso del sangue alla cute, stimola i bulbi piliferi.