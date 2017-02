Capelli più chiari con la cannella!

Estate o meno, se vi assale la voglia di schiarire i vostri capelli scuri anche di solo qualche tono, ma non volete andare dal parrucchiere o comunque usare tinte chimiche, ecco che i rimedi casalinghi tornano sempre utili, e tra questi oggi parliamo di un’ingrediente che può sembrare insolito per la schiaritura, ossia la cannella.

1) Per prima cosa occorre mescolare la polvere di cannella con l’aggiunta di miele e/o balsamo ( per avere un composto più cremoso ed emolliente) e qualche goccia di succo di limone e lascia riposare il tutto per mezz’ora.

2) Applica il tutto dalle radici alle punte su capelli umidi, o tramite pennellino oppure mettendo la miscela in una bottiglietta spray e spruzzando piano piano.

3) Dopo aver raccolto i capelli in uno chignon, avvolgili in una pellicola trasparente e lascia il tutto in posa per diverse ore oppure anche per tutta la notte.

E’ bene però accertarsi di non essere allergiche alla cannella. Quindi bisogna mettere un po’ di composto sul dorso della mano e attendere 10 minuti. In questo modo possiamo vedere se ci sono eventuali reazioni, tipo bruciore. Anche perchè se ciò accade e si ha la cute sensibile, potrebbe dar molto fastidio!

Ricordate che non si avranno enormi risultati come quando si fa la decolorazione. Per chi ha i capelli biondi si avranno riflessi dorati e rossastri, chi li ha neri invece si avranno riflessi castani e ramati ( ma dopo varie applicazioni), per chi li ha rossi infine riflessi ramati e castani assicurati.