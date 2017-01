Problemi di volume? I tuoi capelli appaiono fragili, indeboliti e spenti? Nutrili, rigenerali ed aumenta il loro volume modificando la tua Hair Care Routine.

Hair Care: Per prima cosa individua il motivo del malessere dei tuoi capelli. Forse li hai trascurati, forse li hai strapazzati troppo, o forse lo stress ha intaccato anche loro. E’ risaputo: la bellezza del capello parte dalla tua salute. Spesso, pertanto, è necessaria qualche coccola mirata. Se noti un’eccessiva caduta dei capelli, prova a rivolgerti ad un prodotto specifico; di validi alleati ce ne sono moltissimi, tra i migliori in circolazione c’è Rigenforte della Esi (A), una Lozione Urto in 12 fiale, un ricco ricostituente comodo da utilizzare, senza risciacquo e in grado di accelerare i risultati della tua mission (Leggi qui come utilizzarlo)

Un altro prodotto che non mi stancherò mai di ringraziare e che ti consiglio di inserire nella tua hair care routine, è l’olio di Monoi prodotto da Le Erbe di Janas(B). E’ un olio profumato e super nutriente, utilizzato da sempre dalle donne polinesiane, note per le loro folte chiome. Come applicarlo? Una volta a settimana fai un bell’impacco rigenerante. Massaggialo generosamente sulle lunghezze ed insisti sulle punte. Lascialo riposare per una notte e al mattino procedi con lo shampoo.

Per aumentare l’effetto volume abbina un trattamento in grado di tonificare la fibra del capello. L’ultima novità, testata sulle mie lunghezze, è la Density Therapy di Jean Louis David (C), un tris di prodotti che, grazie alla presenza dello Strong Density Complex, rimpolpa la chioma prendendosi cura del capello, dalla radice alle punte. Utilizza con costanza la combinazione di shampoo, maschera e “Ciment” e otterrai più lucentezza, più consistenza e tanto tanto volume.

Se i tuoi capelli, dopo il lavaggio, risultano pesanti, l’Acqua UPKer di Guam (D) fa per te. Di cosa si tratta? Di una soluzione molto leggera, con pH moderatamente acido arricchito con proteine e Alga Undaria Pinnatifida. Si utilizza per il risciacquo finale e rende i capelli leggeri, luminosi, lucidi e pettinabili, perchè li libera dal calcare presente nell’acqua di casa, che molto spesso è causa di capelli opachi e piatti.

Styling: Desideri ancora più volume? Accorcia le lunghezze. Un bel lob è di tendenza e dona corpo alla tua chioma. Se, invece, come me non vuoi rinunciare ai capelli lunghi, tieni a mente alcuni piccoli accorgimenti. Ad esempio, non seguire la riga naturale, per dare volume alle radici è utile metterli in piega nel verso contrario e utilizzare, poi, una buona lacca, come la PhytoLaque Mirroir (E) per fissare lo styling. Conosci la polvere volumizzante? Ebbene sì, esiste una polvere magica, utilizzata da molti professionisti, in grado di regalarti volume XXL. Somiglia un po’ alla polvere dello shampoo secco, è impalpabile e va distribuita a testa in giù, a capelli asciutti. La trovi in vendita in versione economica o professionale, come al solito, il consiglio in più è quello di non abusarne mai. Per evitare il piattume della capigliatura, abbandona il liscio e rivolgiti al mosso. Non vuoi utilizzare il ferro? Pettina per bene i capelli, realizza delle trecce e tienile per tutta la notte; al mattino scioglile, vaporizza un po’ di lacca a testa in giù -senza pettinare i capelli- e sarai pronta. Preferisci un effetto più composto? Prova la piastra Triferro per onde larghe e naturali sullo stile di Belen.

