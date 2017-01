Capelli, a cosa (e chi) serve proteggerli dal calore

Balsamo e maschera sono ormai ospiti più che graditi sotto la doccia, entrati ufficialmente nella routine haircare. Molto meno lo sono invece gli spray da usare dopo la doccia, sui capelli bagnati e tamponati con un asciugamano. E a nostro discapito: solitamente queste texture pre-asciugatura sono jolly multifunzione che curano al pari di balsami e maschere e al tempo stesso aiutano lo styling.

È il caso dei termoprotettori da vaporizzare prima di usare il phon o sui capelli asciutti prima della piastra per proteggerli dal calore, utili anche dopo la piega per dare un finish più brillante. “Il calore secca il capello creando rotture e doppie punte perché apre le squame. La crema protettiva le richiude idratando le lunghezze e sigillando la cuticola”, spiega Marco Rizzi del salone Phyto Namu Hair, a Milano.



Tanto più lunghi, “quindi più vecchi e provati”, sono i capelli tanto più è necessario termo-proteggerli e lo stesso vale per le capigliature sottili o colorate, “perché con il calore e l’umidità il pigmento naturale o delle tinte evapora sfibrando il capello”, continua Marco Rizzi che nel suo salone usa Phyokeratine Extreme Crema d’Eccezione di Phyto, una crma nutriente e termoprotettiva a base di cheratina vegetale, burro di sapote e baobab.



A casa, insieme alle texture specifiche, per proteggere la testa dalle alte temperature si può cominciare con piccole attenzioni: “Innanzitutto il phon non va tenuto troppo vicino alla testa e i gradi della piastra non devono superare i 180 gradi. Inoltre, se i capelli sono sottili consiglio di abbassare la temperatura e la potenza del getto d’aria“. Il gesto sbagliato più comune? “Asciugare i capelli a testa in giù con il getto che va dal basso verso l’alto: in questo modo l’aria va contro la direzione delle punte, rovinandole”, conclude Marco Rizzi.