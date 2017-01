La prima spazzola smart che analizza i capelli (e insegna a pettinarsi)

Se la propria spazzola potesse parlare ci regalerebbe una gran quantità di informazioni preziose, perché chi meglio di lei conosce i capelli sui quali scivola (o forse più spesso inciampa) ogni giorno? Kérastase e Withings, in collaborazione con L’Oréal’s Research and Innovation Technology Incubator, realizzano il sogno di una spazzola intelligente che non parla ma vibra, registra dati, li analizza e, attraverso un’apposita app, li comunica: Kérastase Hair Coach Powered by Withings.

Vincitrice del premio 2017 per l’innovazione dell’International CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas, la spazzola ha l’aspetto di una normale paddle brush ma è sicuramente la più smart di tutte le sue “colleghe” grazie a diversi tipi di sensori che includono:

- Microfono che registra i suoni del passaggio della spazzola per analizzare gestibilità , effetto crespo, secchezza, rottura e doppie punte.

- Celle di carico a 3-assi che misurano la forza impiegata mentre ci si pettina.

- Accelerometro e giroscopio che contano i capelli spezzati e avvisano se diminuire la forza.

- Sensori di conducibilità che capiscono se i capelli sono asciutti o bagnati.

Tutti i dati raccolti da questi sensori vengono inviati, via Wi-Fi o Bluetooth, a un’app mobile dedicata che elebora le informazioni tenendo conto anche dell’impatto sullo styling delle condizioni atmosferiche (umidità, temperatura, raggi UV, vento). Risultato finale: l’app è in grado di comunicare il livello di qualità dei capelli, i dati sull’efficacia dello spazzolamento e i consigli personalizzati sui prodotti Kérastase più adatti al proprio tipo di capelli.

La spazzola promette di rivoluzionare il rapporto delle donne con la loro testa: basterà pettinarsi per avere un’esperienza haircare personalizzata. Tutto ciò però non prima del prossimo autunno: Hair Coach sarà infatti disponibile per la vendita in Italia da ottobre nei saloni Kérastase, negli e-shop Kérastase e nell’e-commerce Withings al prezzo di circa $200.