Hair detox: come purificare cute e capelli

Forfora, prurito, caduta, sebo, irritazione. Una ricerca condotta da Intarget Search Analysis e riportata da Kérastase ha stabilito che questi sono i termini più ricercati in rete e che indicano uno squilibrio del cuoio capelluto, un problema che, come si vede, può dare origine a diverse situazioni, tutte più o meno fastidiose e/o imbarazzanti. Problematiche che, sempre secondo ricerche condotte da Kérastase, sono dovute per il 20 per cento alla genetica e per l’80 per cento a fattori legati alla vita quotidiana e all’ambiente in cui si vive: ritmi frenetici e stress, inquinamento atmosferico e acqua impura. Risultato? Aumento della produzione di sebo che porta ad avere un cuoio capelluto grasso e radici oleose.

Come riparare, invece? Con un programma detox, proprio come siamo abituati a fare con il corpo e quale mese migliore di gennaio per attuare una simile “remise en forme capillare”? Una disintossicazione che parte dal cuoio capelluto e termina sul capello, seboregolatrice e che mira a restituire equilibrio e leggerezza alla chioma. Senza però distruggere il film idrolipidico naturale, indispensabile a un buon funzionamento de cuoio capelluto. Ecco i diversi step per un hair detox a regola d’arte

1. Purificare il cuoio capelluto per eliminare tracce di sebo e particelle inquinanti, sudore e tutto ciò che può concorrere a ostruire i pori. Ideale uno scrub, da effettuare con prodotti ad hoc come shampoo specifici.

2. Trattare. Dopo la profonda detersione, occorre ripristinare il film idrolipidico idratando la cute e le lunghezze dei capelli, che acquisteranno più leggerezza, magari con una buona maschera.

3. Lenire e prevenire, ovvero applicare prodotti che fungano da booster per i capelli, dalla radice alle punte

Come la gamma Kérastase Spécifique, che ha selezionato i migliori attivi per eliminare le impurità dai capelli e dal cuoio capelluto e che nasce dalla combinazione di due principi attivi: la Glicina e la Vitamina B6, attivi noti per apportare nutrimento ai capelli secchi e sesibilizzati, riequilibrando, al contempo, le radici capillari. La formula contribuisce a regolare la produzione di sebo, aiutando il cuoio capelluto a ritrovare il suo equilibrio naturale, lasciandolo sano e purificato e i capelli naturalmente morbidi e lucenti. Bain Divalent è lo shampoo specifico per la cute grassa che purifica il cuoio capelluto, che nutre e rinforza la fibra dei capelli, donando una naturale morbidezza e lucentezza. La Masque Hydra-Apaisant, invece, è un trattamento intenso che idrata e lenisce le sensazioni di disagio e che apporta morbidezza e leggerezza sulle lunghezze. La cura home made parte da un rituel da effettuare in salone, in cui un eseguirà l’analisi del cuoio capelluto per identificare le esigenze specifiche e sulla base del profilo ottenuto, verrà consigliato un rituel Spécifique a domicilio di 3 step per capelli sani e belli.