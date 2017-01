SOS capelli: il detox comincia dalla testa

Gennaio è il mese delle buone intenzioni che lastricano il pavimento verso l’inferno dei party estivi. Di solito però i fioretti per la “remise en forme” sono di tipo alimentare e contemplano nuovi menu alcol-free, a base di ricette leggere e depurative (guarda il programma di 5 giorni detox consigliato da Goop).

Ma l’organismo non è l’unico ad aver bisogno di essere purificato dopo i cenoni natalizi un po’ troppo allegri: il detox si può applicare anche alle zone del corpo più inaspettate, come i capelli. “Gennaio è il momento migliore per cambiare l’hair routine: l’uso intenso di prodotti per lo styling e il cambio di alimentazione infatti possono avere ripercussioni sulla salute dei capelli”, spiega Zoe Irwin, ghd UK ambassador. Insieme al ghd Global Ambassador Adam Reed, Zoe Irwin spiega come rigenerare i capelli con semplici accorgimenti:

- FAI ATTENZIONE ALLE TEMPERATURE

L’ideale è ridurre l’uso del phon il più possibile e lasciare asciugare i capelli naturalmente, per poi definire la piega usando il getto di aria fredda. In generale, l’aria calda dell’asciugacapelli non dovrebbe superare i 137°C, temperatura ideale per acconciare i capelli senza rovinarli. Inoltre, gli strumenti per la piega, dalla styler alle spazzole smart, non devono superare i 185°C.

- SCEGLI UNA SPAZZOLA PIATTA

Le spazzole grandi di forma piatta sono “lo strumento essenziale per il detox di gennaio”, perché “stimolano la crescita dei capelli e migliorano la circolazione. Inoltre, le spazzole piatte sono le più delicate: le punte arrotondate assicurano dolcezza alle radici e le setole di plastica non causano tensioni”. Nella foto: Paddle Brush di ghd e Racchetta Grande di Acca Kappa.

- MASSAGGIA BENE LA TESTA

L’ideale è fare un massaggio alla testa ogni giorno per 10 minuti. I benefici? “Allevia la tensione e aumenta la circolazione, rendendo i capelli più sani e corposi”.



- CURA LE PUNTE

La zona più stressata dei capelli sono le lunghezze, strofinate da maglie, cappotti, sciarpe e anche dal cuscino. Se ben curata con trattamenti specifici questa è anche la zona che rende più bella e appariscente un’acconciatura. Nella foto: Advanced Split End Therapy di ghd, da applicare sui capelli umidi per rafforzare le fibre, e Incredible Oil di Milk Shake, olio multiuso che contribuisce a riparare le fibre danneggiate.