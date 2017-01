Capelli crespi? Ecco i rimedi

Si sa che quando abbiamo i capelli in ordine, siamo a posto con noi stesse. Più del makeup, più dell’outfit perfetto, se non abbiamo i capelli in ordine, non ci sentiamo a nostro agio. Con l’inverno, il freddo, i cappelli e le sciarpe, uno dei problemi principali da dover gestire sono i capelli crespi. Vediamo quindi dei rimedi curativi e on-the-go per tenere a bada la vostra chioma.

Un capello crespo è un capello quasi sicuramente poco idratato e poco nutrito. Può quindi essere utile fare degli impacchi pre-shampoo con degli oli naturali su capello umido. In alternativa, esistono in commercio trattamenti di oli in fiale da scaldare in microonde o a bagnomaria. L’olio caldo avrà un maggiore effetto nutritivo sui nostri capelli. (es. fiale magiche, olio a caldo – Adorn)

Un altro rimedio consiste nell’utilizzare un prodotto di styling che vi aiuti a tenere a bada i capelli crespi una volta finita l’asciugatura. Ottimo per questo scopo può essere l’olio della Nashi Argan che, oltre ad avere una profumazione fantastica, ha un ottima azione nutriente e anti-crespo sui capelli.

Un ultimo rimedio? Avete presente quando uscite di casa con i capelli perfetti ma bastano dieci minuti in giro per la città per ritrovarvi un nido di rondini in testa?! Vi consiglio di munirvi di uno specchietto, per controllare e tenere a bada la situazione, ma soprattutto di una spazzola Tanglee Teezer, che, già con una sola passata, vi aiuterà a diminuire l’effetto crespo dei vostri capelli. Un altro alleato è la crema Phyto 9 della Phytorelax, una crema idratante per capelli dalla consistenza leggera che può essere riapplicata più volte al giorno su capelli asciutti.

E voi, che rimedio usate contro i capelli crespi?