Un concentrato di bellezza per i tuoi capelli

Oggi care lettrici voglio parlarvi di un argomento davvero caro a noi donne: i capelli!

Quante volte a seguito di troppe tinte, decolorazioni e altri trattamenti vari i capelli tendono a risultare spenti, ricchi di doppie punte, opachi e privi di vitalità?

Phyto ci regala finalmente una soluzione, soprattutto per coloro che come me non possono rinunciare alle schiariture o alla tinta!

Sto parlando del nuovo spray senza risciacquo Phytomillesime, composto da ingredienti del tutto naturali come l’estratto di mela rossa, ricco di pigmenti naturali e dalle proprietà super antiossidanti, in grado di chiudere le squame del capello e limitarne di conseguenza l’ossidazione causata dai radicali liberi, donando ai nostri capelli un aspetto sempre splendente come appena fatto il colore!

Per ottenere ottimi risultati con questo prodotto basta applicarne una piccola quantità sui capelli umidi prima dello styling in modo tale da facilitarne la riuscita.

Come vedete dalla foto, Phytomillesime garantisce anche una piega perfetta, io di solito ho i capelli piuttosto crespi sulle lunghezze, ma grazie a questo prodotto sono riuscita ad ottenere una chioma lucente e setosa oltre ad ottenere una piega decisamente migliore!

Inoltre per un trattamento perfetto vi consiglio di applicare una dose di prodotto quotidianamente sui capelli asciutti, e vi assicuro che dopo un solo mese avrete dei capelli rigenerati e dal colore splendente, come appena uscite dal parrucchiere.