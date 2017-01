Capelli elettrici rimedi: cosa fare?

Lo sai qual’è la parola più googlata degli ultimi tempi? Da una serie di ricerche emerge che la parola più cercata dalle donne negli ultimi tempi sia “capelli elettrici rimedi”. Già, proprio così, i capelli elettrici sono uno dei problemi più diffusi ed oggi ti darò tantissimi consigli per risolvere questo problema (e iniziare a googlare parole più interessanti!).

Prima di tutto scopriamo insieme perchè i capelli diventano “elettrici” e di cosa si tratta.

Nei mesi invernali è più frequente il problema dei capelli elettrici, perchè? Tra le cause principali ci sono i fattori atmosferici, vento e aria fredda e secca sono i nemici numero uno della nostra chioma. Arrivano poi i contatti con sciarpe e maglioni (per il 90% delle volte acrilici) e alcune abitudini sbagliate nella cura del capello. Il risultato è un accumulo di elettricità statica nei nostri capelli che iniziano a svolazzare e a sparare qua e la.

Quali sono, allora, i migliori rimedi anti capelli elettrici? Ecco una carrellata di do’s & dont’s.

Dont’s:



1. Evita le fibre sintetiche, preferisci maglioni in lana o cotone

2. Evita lo sfregamento di maglioni, sciarpe & co

3. Evita il calore eccessivo. No ad acqua bollente nel lavaggio o a phon troppo caldi (i capelli non sentono freddo!)

4. Evita la seta sui capelli, non va affatto bene!

Do’s

1. Esagera con l’idratazione: si ad oli, balsami, creme & co

2. Utilizza pettini in legno e spazzole con fibre naturali

3. Dopo la piega utilizza la lacca per fissare il tutto e prevenire l’elettrostaticità

E se i capelli sono già elettrici? Ecco i rimedi:

1. Applica una noce di comune crema idratante sulle mani, spalmala bene sui palmi e “appattisci” i capelli

2. Applica della lacca su pettine o spazzola (non direttamente sui capelli) e spazzola delicatamente

Ora che conosci i trucchi per dei capelli perfetti e non elettrici non perderti il colore moda 2017 per capelli e questi consigli per dei capelli sani e belli