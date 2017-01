Capelli danneggiati: prodotti Top

Capelli danneggiati, secchi, opachi, crespi e sfibrati? Scopriamo insieme alcuni dei migliori trattamenti ristrutturanti per avere capelli più sani e lucidi.

Prima di passare ai prodotti è importante ricordare che un capello sano è quello meno trattato chimicamente. Schiariture, colore, colpi di sole, stirature, permanenti, sono tutti trattamenti chimici che, insieme a calore e smog, danneggiando la fibra capillare rendendo il capello indomabile, crespo, fragile e molto secco. Questi trattamenti andrebbero limitati al massimo, in modo da preservare la naturale bellezza del capello. Se però, vuoi per la moda del momento o per gusti personali, la visita del parrucchiere diventa indispensabile allora è importante dedicare al capello cure extra particolarmente intensive. Sì dunque ad impacchi e trattamenti, oli, maschere nutrienti e tutto ciò che può aiutare il capello a riprendersi dal trattamento chimico.

Vediamo insieme alcuni dei migliori trattamenti nutrienti e ristrutturanti dedicati ai capelli danneggiati.

Davines Nourishing Hair building pak Hair mask

Una maschera ristrutturante che aiuta a rendere il capello più morbido e corposo. Al suo interno troviamo Cheratina che aiuta a riparare la fibra capillare, Fitoceutici da Uva ricchi di polifenoli dall’effetto antiossidante e altri ingredienti particolarmente attivi sul capello come: Proteine idrolizzate del Grano, Olio di Jojoba, Vitamina E.

La crema si applica dopo la normale detersione e si lascia in posa per almeno 10 minuti. Regala capelli più morbidi e setosi, meno crespi e lucenti.

Redken Linea Extreme

La linea Extreme di Redken è un ottimo alleato per capelli danneggiati, opachi e fragili. Si tratta di una gamma completa che parte dallo Shampoo Extreme, arricchito con Ceramidi, al balsamo, maschera e diversi trattamenti da applicare prima dello styling.

Uno dei prodotti più efficaci fin dal primo utilizzo è indubbiamente la Maschera Extreme Strength builder plus. La formula è ricca di Ceramidi e Lipidi che nutrono a fondo il capello rendendolo più forte ed elastico. Già dopo la prima applicazione il capello appare più corposo e meno crespo.

Degno di nota anche il trattamento Extreme lenght Sealer. Si tratta di una sorta di siero da applicare sulle punte tramite il pennello incorporato. Aiuta a sigillare esteticamente le doppie punte rendendo la parte finale del capello più densa e meno sciupata.

Medavita Lunghezze Huile d’etoile Olio aureo

I capelli danneggiati appaiono anche molto opachi e crespi. Il trattamento Olio Aureo di Medavita è un vero e proprio elisir di bellezza e, oltre a donare al capello una lucentezza istantanea, svolge anche un effetto riparatore a lungo termine.

Il prodotto è arricchito con un esclusivo complesso di oli: Sacha inchi, Moringa, Cipero dolce e semi di Lino. Un complesso antiossidante, elasticizzante e nutriente che, applicazione dopo applicazione, aiuta a rendere il capello più setoso, nutrito e meno secco.

Huile d’etoile Olio aureo può essere utilizzato sia prima dello styling che su capelli asciutti per un tocco di lucentezza immediata.

Kerastase Linea Résistance Therapiste



La linea Kerastase Résistance Therapiste è stata studiata per capelli danneggiati, indeboliti, stressati, opachi e sfibrati.



La formula combina la speciale tecnologia Fibra Kaps con la Linfa della Resurrezione, offrendo un trattamento ristrutturante e nutriente. La pianta della Resurrezione è nota per la sua capacità di sopravvivere in condizioni estreme di siccità, tornando in vita anche dopo anni di morte apparente.

Résistance Therapiste regala ai capelli danenggiati una nuova vita: rivitalizza la fibra capillare ed è ideale da applicare sia sui capelli fini che su quelli normali o grossi.



L’Oreal Professionel Nutrifier Masque

La linea Nutrifier di L’Oreal Professionale è realizzata per soddisfare tutte le esigenze dei capelli secchi, sfibrati ed indeboliti, inoltre le formule sono realizzate senza siliconi.

La maschera è uno dei prodotti più amati di tutta la linea. Nutre a fondo i capelli rendendoli immediatamente più setosi e meno crespi. La formula, senza siliconi, è ricca di Glicerolo e Olio di Cocco.

Si applica sulle lunghezza, si lascia in posa per almeno 5 minuti, quindi si procede al risciacquo. Lascia i capelli morbidi e mai appesantiti.

Oltre a questi trattamenti è importante ricordare che il primo rimedio di bellezza che tutti abbiamo a portata di mano ci viene dato dalla natura. Per i capelli, infatti, non c’è niente di meglio che un bell’impacco casalingo realizzato con ingredienti semplici ma attivi, ad esempio Olio di Cocco, Olio di Argan, Miele, Uovo.