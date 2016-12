Capelli luminosi durante le feste, con Avivah

Avere i capelli luminosi e sani è una necessità, tanto quanto quella di avere dei bei boccoli da poter sfoggiare. Per questo, sotto l’albero quest’anno ho una nuova linea di prodotti che mi affiancheranno durante le feste, per garantire luminosità ai miei capelli.

Il periodo Natalizio, è tanto bello quanto talvolta stressante per la mia pelle e per i miei capelli. Utilizzo della piastra troppo intenso per essere sempre perfetta a tutte le cene o eventi di questo periodo festivo, poi la montagna con il freddo e lo sci che inaridiscono sempre i miei capelli. Così ogni anno vado alla ricerca di prodotti che possano affiancati in questo periodo dandomi un supporto aggiuntivo, per non iniziare l’anno con i capelli rovinati.

Quest’anno ho provato una nuova linea di prodotti, tutta al naturale, che già dai primi lavaggi mi hanno dato ottimi risultati. Sono 3 prodotti della linea Nutriente di Avivah. Grazie all’olio di oliva (bio), al burro di karité e alle proteine del grano, agiscono dando al capello forza e nutrimento, rinforzandone la struttura ed agevolando una naturale lucentezza.

Ecco nel dettaglio i tre prodotti della linea nutriente:

Uno shampoo concentrato, basta solo una piccola quantità sui capelli umidi da massaggiare e risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Io faccio sempre due lavaggi, per detergere con più efficacia.

Una maschera, da applicare dopo aver risciacquato lo shampoo e aver tamponato leggermente i capelli. Io la lascio in posa per qualche minuto e pettino i capelli prima di risciacquarli.

Un olio con cristalli liquidi superiori, da massaggiare con i capelli ancora umidi ma già tamponati, prima dell’asciugatura. Pettinare e poi asciugare, senza risciacquare. Io lo applico solo sulle lunghezze, per evitare di appesantire troppo la cute.

Scopri altri consigli beauty QUI.