Dalla natura ai nostri capelli con Avivah

Avere capelli sani, forti, lucenti e morbidi è il sogno di ogni donna.

Che tu sia pigra, distratta o una vera maniaca del mondo beauty ti sarai ritrovata almeno una volta con una chioma difficile da gestire e da mettere in piega, magari anche prima di un occasione importante.

Bisogna ricordare sempre che avere dei bei capelli non è solo una fortuna data da madre natura anzi al contrario, dietro splendide chiome si nascondono spesso tanta cura e attenzione a partire dalla scelta dei prodotti giusti.

Bandite quindi le soluzioni dell’ultimo minuto e largo spazio alla cura quotidiana.

L’aiuto più efficace arriva dall’unione della natura, con le sue migliori meraviglie, e Avivah.

Avivah in tutte le sue linee sfrutta la sinergia perfetta tra ingredienti naturali, molti di origine biologica come l’olio di Oliva e l’olio di Argan, più una percentuale minima di componenti artificiali che garantisce la sicura efficacia di ogni prodotto e il massimo sfruttamento delle potenzialità di tutti gli ingredienti naturali.

Tutti gli shampoo e le maschere Avivah sono formulate nel pieno rispetto della delicata struttura del capello e non contengono al loro interno SLS/SLES, SILICONI, PARABENI, PETROLATI, DEA/MEA/TEA e COLORANTI.

Di fondamentale importanza, oltre alla scelta degli ingredienti, è capire di cosa hanno bisogno i nostri capelli per poterli trattare nel miglior modo possibile e con prodotti mirati per ogni problema.

Se guardandovi allo specchio notate una chioma spenta, arida, poco brillante e difficile da pettinare avete certamente bisogno di un prodotto ristrutturante.

La linea ristrutturante, shampoo e maschera, di Avidah sfrutta le proprietà delle proteine della seta per ripristinare la forza del capello e la struttura esterna, la keratina che dona spessore e corposità e la vitamina E, antiossidante naturale per eccellenza, che nutre il capello in profondità e lo difende dall’invecchiamento.

Se invece vi sentite davvero un caso disperato e state pensando alle soluzioni più drastiche, come un bel taglio netto, non disperate!

Avidah propone infatti il trattamento ristrutturante intensivo dall’effetto anti-crespo con keratina liquida che protegge e ristruttura in profondità anche i capelli più danneggiati per lungo tempo.

Da oggi non ci sono più scuse! La cura dei capelli parte dalla natura quindi basta pigrizia e iniziamo a risplendere!