Curare i capelli lunghi: il mio segreto firmato Avivah

Tutte noi donne teniamo molto alla cura dei nostri capelli. E questo diventa ancora più vero per chi come me ha i capelli lunghi (o lunghissimi!). Curare i capelli lunghi richiede infatti qualche attenzione in più, perché una chioma chilometrica, per essere veramente bella, dovrà essere anche sana, voluminosa e lucente. Il mio segreto? I prodotti Avivah.

Avivah è un brand tutto Made in Italy i cui prodotti sono formulati con ingredienti naturali e una minima parte di ingredienti frutto di ricerca scientifica. Un perfetto equilibrio fra sostanza e forma: prodotti efficaci ma non aggressivi per la cute.

Fra le varie linee esistenti, quella secondo me ideale per curare i capelli lunghi è la linea Volume e Lucentezza, pensata per capelli spenti, secchi e sottili (caratteristiche comuni nei capelli lunghissimi). I prodotti di questa gamma contengono:

- olio di Argan Bio, che dona lucentezza e morbidezza ai capelli;

- glicerina, che dona brillantezza e anch’essa contribuisce ad idratare il capello su tutta la lunghezza, donandogli forma e corposità;

- amido di patata, con azione assorbente e volumizzante

Io uso ad ogni lavaggio lo shampoo e una volta fatta la piega, lo spray finishing, per un effetto di super lucentezza. Un paio di volte a settimana inoltre, applico anche la maschera, per un tocco di extra morbidezza.

E i miei capelli (lunghissimi) grazie ad Avivah sono sempre forti e vitali! Provate anche voi questi prodotti!