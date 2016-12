Avivah: nuovi alleati per la bellezza dei miei capelli!

Amo i miei capelli lunghi, lo sapete bene! Cerco sempre prodotti più che validi per mantenerli sani, lucidi e corposi. Per non parlare del fatto che sono continuamente sottoposti a stress: dal calore del fon alle continue colorazioni! Quindi appena ho avuto la possibilità di provare i prodotti naturali Avivah sono stata entusiasta! Oggi vi racconto la mia esperienza!

Ho trovato la linea Volume e Lucentezza perfetta per le esigenze dei miei capelli. I prodotti che ho utilizzato sono a base di olio di Argan Bio, glicerina e amido di patata che ridonano ai capelli spenti e secchi l’idratazione, la lucentezza ed il volume di cui hanno bisogno! Dopo aver ben lavato la cute ed i capelli utilizzando lo shampoo ho applicato la maschera, un vero toccasana per i miei capelli, subito reidratati e piacevolmente morbidi al tatto! Per concludere ed ottenere il massimo risultato dal trattamento ho utilizzato la spray finishing volume e lucentezza.

E’ importante ricordare che tutti i prodotti Avivah hanno formulazioni non aggressive e prive di sostanze nocive come ad esempio siliconi, parabeni, coloranti ecc… Il giusto equilibrio tra natura e scienza. Vi ricordo che trovate i prodotti Avivah in esclusiva da Pinalli Profumerie!

Ho adorato questi prodotti e sono sicura che se li proverete sarete dello stesso parere! Un bacione!