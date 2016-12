Avivah: la Natura nella mia chioma

Buongiorno amiche, come state? E’ da un po’ che non ci sentiamo ma udite udite… Oggi sono qui a parlarvi di una splendida novità da acquistare assolutamente per Natale!

Oggi vi parlo di Avivah, il mio nuovo trattamento per capelli.

La mia nuova beauty routine invernale per la mia chioma si compone di tre prodotti della linea Nutriente:shampoo, maschera e cristalli liquidi superiori.

Ultimamente la mia cute si desquama a causa della stagione fredda ed ho scelto la linea Nutriente per capelli aridi, fragili e spenti. All’interno di questi prodotti ci sono l’olio di oliva bio, il burro di karité e le proteine del grano. Grazie alle proprietà idratanti, lenitive e riparatrici il capello è rinnovato e ristrutturato.

Le linee sono tre: Nutriente, Volume e Lucentezza e Anti-forfora. Tutte e tre si basano su elementi naturali come l’olio di oliva Bio e l’olio di Argan Bio. Gli shampoo e le maschere sono prive di SLS/SLES, SILICONI, PARABENI, PETROLATI, DEA/MEA/TEA e coloranti. Il risultato? Puro ed efficace. La sinergia di elementi naturali e artificiali mira a raggiungere un equilibrio tra sostanza e forma. Le formule Avivah aiutano a mantenere una protezione quotidiana contro piastra, phon, tinte, ed inquinamento, e gli elementi naturali giocano un ruolo fondamentale per preservare il benessere dei capelli.