Dopo aver seguito assiduamente (e segretamente) l’account di allenamenti delle modelle di Victoria’s Sectrets, #TrainLikeAnAngel , vi siete decise ad iscrivervi in palestra. E magari, avete anche sbirciato quali sport hanno praticato le star nel 2016

Brave, andare in palestra è una delle scelte migliori che si possano fare per mantenersi in forma e scaricare lo stress. Ma come organizzare e cosa mettere nella borsa della palestra senza dover portare tonnellate di prodotti beauty e abbigliamento fitness? Ai pesi ci penserete dopo…

Per rendere la vita in palestra più leggera basta mettere in borsa Phytoelixir la Crème de Soin Lavante. Un prodotto innovativo di co-washing che segue il trend No-Poo che prevede di abbandonare shampoo e schiume in favore di una detersione senza tensioattivi schiumogeni. Questo trattamento a risciacquo per capelli ultra-secchi, li deterge dolcemente e li rilipidizza grazie ad mix di cera di narciso e olio di macadamia.

Si applica una noce di crema sui capelli bagnati (ma anche sui capelli asciutti se si vuole un trattamento più intensivo), si distribuisce con le mani sulle lunghezze, si lascia in posa da 2 a 5 minuti e si sciacqua.

GUARDA IL VIDEO TUTORIAL >>> Capelli secchi: un nuovo modo per detergerli