Nuova vita ai miei capelli grazie ad Avivah

Sono nata con capelli ricci e castani ma li ho sempre trasformati in una lunga chioma liscia e di un colore piuttosto distante dall’originale. Da diverso tempo mi riconosco appieno in questo rosso ramato che adoro ma che risulta molto impegnativo da gestire. Anni di colorazioni, phon e piastra mi hanno permesso di ottenere i risultati desiderati ma hanno sfibrato parecchio il mio capello. Se a tutto ciò aggiungiamo il fatto che durante i miei allenamenti sono costretta a tenerli legati, capite bene in che condizione disperata mi trovi.

Ma quest’anno per Natale ho fatto loro un regalo speciale in anticipo, così possono tornare a brillare durante le feste. Sto parlando della Linea Ristrutturante di Avivah, specifica proprio per capelli danneggiati, fragili e sfibrati. Fin dal primo utilizzo i miei capelli ne hanno tratto beneficio: più corposi, setosi, facili da pettinare e pieni di lucentezza.

Ecco quali sono i componenti principali di questi prodotti che hanno aiutato la mia chioma a rigenerarsi:

- la Keratina che ristruttura e ravviva i capelli spenti e stressati donando loro morbidezza e forza

- la Vitamina E che grazie alle sue proprietà antiossidanti garantisce il giusto apporto di ossigeno al cuoio capelluto, impedendo la perdita di lucentezza del capello

- le Proteine della Seta che rendono i capelli setosi ed idratati, mantenendo compatta la loro fibra

La linea si compone di shampoo, maschera e trattamento intensivo di ricostruzione. E’ poi disponibile anche lo speciale trattamento d’urto, ovvero delle fiale monodose ricostruttive a base di Olio di Semi di Lino e Chitina.

Personalmente ho adorato fin dalla prima applicazione la texture e la profumazione di questi prodotti. Avendo una pelle molto sensibile ho anche apprezzato il fatto che fossero privi di sostanze nocive ed aggressive per la cute, dato che sono formulati combinando ingredienti naturali con una quantità minima di ingredienti frutto della ricerca scientifica. Non contengono la minima traccia di siliconi, parabeni, petrolati, dea/mea/tea e coloranti. Avivah non si preoccupa solo della salute deinostri capelli ma anche del nostro benessere.

LEGGI ANCHE >> Maschera per capelli: chiome bellissime in poco tempo

Insomma la stessa Natura che mi ha donato capelli castani e ricci si è poi messa anche al mio servizio, proprio come sostiene la filosofia di Avivah, perchè potessi avere ciò che volevo: lunghi capelli lisci, rossi e in salute!