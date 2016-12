Passiamo con disinvoltura dal castano al biondo cenere e dal nero al rosso rame, ravviviamo le capigliature con schiariture per apportare volume alle chiome e luce al volto. Ma vi siete mai soffermate a pensare alle esigenze dei capelli colorati? Per averli sempre forti e con un colore che sembra “appena fatto”, occorrono cure, coccole e attenzioni. Vediamo assieme le 5 esigenze dei capelli colorati.

1 Protezione. Rispettare la delicatezza delle chiome trattate permette di avere un colore vibrante per diverse settimane. Ecco perché è bene usare dei prodotti specifici per la detersione dei capelli colorati, trattamenti che permettano così di non far scaricare la colorazione dopo pochi lavaggi. Parliamo di shampoo e di balsamo da risciacquare con acqua tiepida: il colore è preservato, così come la salute dei capelli. Per le frequentatrici delle piscine, prima di entrare in vasca sarà sufficiente una noce di balsamo da distribuire sui capelli bagnati.

2 Idratazione. Questo è una delle fondamentali esigenze dei capelli colorati: due volte al mese è bene fare una maschera nutriente. Se ne può realizzare una a base di metà vasetto yogurt bianco e mezzo avocado, un vero tonico per la struttura dei capelli. Si distende il composto sulle lunghezze per 20 minuti e si risciacqua con acqua tiepida. Avete mai preso in considerazione l’acqua termale? Ricca di sali minerali e di oligoelementi, svolge un’azione emolliente e idratante, per capelli morbidi e setosi.

3 Luminosità. Ci si colora i capelli per apportare luce al colore naturale: manteniamola, questa lucentezza! Sono pertanto indicati i trattamenti a base di semi di lino puri al 100%: ne bastano poche gocce per ottenerne tutti i benefici. Il rimedio fai da te è invece a base di rosmarino: servono due cucchiai da lasciare in infusione nell’acqua bollente per qualche ora. Si filtra il tutto, e con l’infuso si procede al risciacquo finale dei capelli, dopo shampoo e balsamo.

4 Styling. Per aiutare lo styling dei capelli colorati si può usare qualche goccia di Olio di Argan che protegge la chioma dal calore di phon e piastra. Alternativa evergreen è quella del termo protettore che, come dice il nome stesso, evita che i capelli si rovinino a contatto con il calore dell’asciugacapelli. Per chiome particolarmente indebolite, ci sono prodotti altamente specifici, come il trattamento express PHYTOKERATINE spray riparatore termo-attivo di Phyto: ha la funzione di riparare efficacemente la materia interna dei capelli rovinati mentre li protegge dal calore, prevenendone la rottura durante i brushing.

5 Supporto. Un valido aiuto al mantenimento del colore brillante arriva dall’alimentazione. Cosa mangiare? Tutto ciò che contenga antiossodanti, iniziando dalle mandorle fino al cioccolato fondente, senza dimenticare la verdura a foglia larga e il pesce azzurro.