Capelli perfetti anche dopo l’allenamento

Quando uscite dalla palestra o piscina, avrete di certo fatto una doccia al volo ed vi sarete dati una truccata alla meno peggio. ma i capelli spesso risentono dell’attività sportiva che avete appena fatto, diventando più crespi e pieni di doppie punte. Il problema si nota maggiormente specie se sono lunghi o colorati. Per questo anche in fase di sport, è bene prendersene cura con accorgimenti e prodotti mirati.

Infatti è bene preparare nella borsa un vero e proprio kit dedicato ai capelli. Capisco che i prodotti in full size possono essere scomodi da portare o semplicemente perchè occupano spazio. Per ciò si possono usare le mini size anche fatti a noi usando i nostri abituali prodotti e versandoli in appositi mini contenitori.

I prodotti per lo shampoo più indicati sono per l’appunto uno shampoo idratante per evitare la secchezza dei capelli, un balsamo che li districhi e li nutra a fondo e poi un’olio disciplinante da usare specie sulle lunghezze per le doppie punte.

Una volta che li avrete lavati, per non stare a perdere molto tempo nell’asciugarli, è bene tamponarli con un’asciugamano ma attenzione, senza strofinarli! In questa fase è bene spazzolare poco o niente la chioma perché in questa fase i capelli sono molto più fragili e dunque tenderebbero a spezzarsi. Poi è bene asciugarli con phon possibilmente con aria tiepida non bollente e passare ad applicare l’olio sulle punte.

Per un trattamento ad hoc, quando si è a casa nei giorni prima o dopo l’allenamento, è bene concedere alla capigliatura un’impacco a base di olio di cocco per idratarli e mantenerli più sani possibile!

Ricordate inoltre che quando si fa attività sportiva, è sempre bene legare i capelli con code di cavallo o chignon dopo averli ben spazzolati. Prima di tuffarsi in piscina, usateci un po di olio protettivo per evitarle di farli inaridire e/o scolorire.