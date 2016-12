Capelli grassi, secchi, rovinati: le combinazioni di prodotti da usare, caso per caso

Una cosa è certa: nella beauty routine dei capelli, l’impiego di tre prodotti anziché due (i classici shampoo e conditioner) è sempre la scelta migliore. In molti casi, infatti, lo stato della fibra capillare può richiedere azioni mirate a preservarne la salute e il naturale splendore, attraverso l’uso di cosmetici specifici e studiati ad hoc a seconda della tipologia di capello.

Nuove formulazioni in commercio permettono di proteggere, migliorare, riparare, rigenerare la struttura capillare, agendo direttamente sulle sue componenti naturali. Si tratta spesso di prodotti fitoterapici che sfruttano le proprietà benefiche di piante e ingredienti naturali particolarmente efficaci.

Come nel caso dei prodotti Phyto, formulati seguendo i principi della fitoterapia. A Marco Rizzi, hair stylist e ambassador del brand, abbiamo chiesto quali siano le combinazioni di prodotti ideali per i capelli. Ne ha individuate tre principali, differenti a seconda dello stato e delle necessità del capello.

CAPELLI CON CUTE GRASSA/FORFORA

Olio pre-shampoo + Shampoo specifico + Balsamo cremoso + Lozione lenitiva + Styling leggero

«In presenza di una cute grassa, con tendenza alla forfora, l’applicazione di un olio riequilibrante prima dello shampoo è fondamentale», spiega Rizzi. «Agirà come una sorta di peeling, svolgendo un’azione antisebo e detossinante».

A seguire, «uno shampoo specifico per capelli grassi, come il sebo-regolatore Phytocédrat oppure Phytosquam, purificante e lenitivo a base di un complesso antiforfora concentrato d’origine vegetale e naturale al 100%, e un balsamo leggero, a base cremosa per districare e dare il giusto grado di pH a un capello sofferente».

Prima dell’asciugatura, infine, «può essere utile applicare una lozione lenitiva, proseguendo con un prodotto per lo styling leggero al fine di ottenere più volume: i capelli grassi tengono difficilmente la piega».

CAPELLI SECCHI/ROVINATI

Olio pre-shampoo + Shampoo specifico + Maschera rigenerante + Termoprotettore + Prodotto sigillante



«L’applicazione di un olio specifico anti secchezza come pre-shampoo è il primo step per una corretta beauty routine destinata al trattamento di capelli secchi o rovinati». L’Huile d’Alès di Phyto, in particolare, è un concentrato di oli essenziali in fiale che ha il vantaggio di illuminare il colore. «Si stende bene su cute, lunghezza e punte e si lascia in posa per 20 minuti prima del lavaggio».

Per la detersione, meglio puntare su uno Shampoo di bellezza, ovvero «un prodotto molto nutriente, in grado di restituire lipidi, cheratina e acqua ai capelli che ne risultano privi».

A seguire, una maschera specifica per capelli rovinati, come PhytoKératine Extrême Maschera d’Eccezione, ultra-fondente e ricca oppure PhytoKératine Maschera, con acido ialuronico.

Indispensabile prima dell’asciugatura, l’applicazione di un termo-protettore che avvolga il capello in una sorta di guaina. E per lo styling? «Esistono prodotti “sigillanti” per capelli molto delicati che possono essere massaggiati sulle mani e applicati in sostituzione di tradizionali gel o schiume». Uno fra tutti? «Phytolisse, siero lisciante e disciplinante, per un finish ultra-glossy».

CAPELLI ULTRASECCHI/CHE SI SPEZZANO

Olio pre-shampoo + Shampoo specifico + Maschera ristrutturante +Termoprotettore + Siero cicatrizzante

L’idratazione intensa pre-shampoo diventa imprescindibile di fronte a un alto grado di secchezza capillare. «Prima di pettinarlo e “lavorarlo”, il capello secco ha bisogno di essere ammorbidito e reso più elastico, altrimenti si romperà facilmente», spiega l’haistylist. L’olio illuminante Phytoelixir, concentrato di olio di camelia, karanja, tuorlo d’uovo e germe di mais, fornisce un’idratazione intensa soprattutto in presenza di capelli ultra secchi, sfruttati, che si spezzano. «Si massaggia sulla lunghezza e le punte e si può lasciare in posa da 10 a 30 minuti, oppure tutta la notte.

Per la detersione converrà scegliere uno shampoo specifico, da massaggiare bene e lasciare agire 2/3 minuti prima di risciacquare. A seguire, una maschera specifica per capelli molto secchi, da stendere su tutte le lunghezze e lasciare in posa almeno 5 minuti».

«In alternativa, una volta alla settimana, è possibile sostituire shampoo e maschera con un detergente delicato privo di tensioattivi schiumogeni». La Crema Lavante Phytoelixir, crema a risciacquo con estratto di saponaria, racchiude in un unico passaggio l’efficacia di uno shampoo e un conditioner ma permette di agire più delicatamente sui capelli, aumentandone al tempo stesso la morbidezza.

«Dopo il lavaggio, si procede con l’asciugatura, non senza l’applicazione di un termo-protettore per fibra capillare, completando infine lo styling stendendo sulle punte un siero dall’azione “cicatrizzante”». Il consiglio? Phytokeratine Siero riparatore, in grado di sigillare la fibra, proteggendola e rigenerandola grazie alla presenza di acido ialuronico.