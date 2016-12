E tu, ti prendi cura della cute dei tuoi capelli?

Non tutti lo sanno, ma la vera bellezza dei capelli parte dalla loro radice: il bulbo e il cuoio capelluto. Il cuoio capelluto in particolar modo, è il terreno su cui attecchiscono e crescono i capelli. Come per le piante, più questo terreno è sano e vitale, più i capelli cresceranno forti, luminosi e rigogliosi.

Ma come si fa a curare e a prendersi cura del cuoio capelluto?

Attraverso più fattori: dalla detergenza adeguata e non aggressiva, ai giusti massaggi per riattivare la circolazione. Fino a un alimentazione ricca di principi nutritivi indispensabili per la salute dei capelli. Vediamo nel dettaglio.

LA DETERSIONE

Mai temperature eccessive. Va ricordato che sia durante il lavaggio sia durante lo styling, la temperatura non deve mai essere eccessiva. L’acqua per il lavaggio dei capelli deve essere tiepida, e la temperatura del phon, media. Comunque il getto di aria calda va tenuto ad una distanza non inferiore ai 25 centimetri dai capelli.

Lo shampoo va scelto neutro e delicato. Meglio se privo di agenti aggressivi e di tensoattivi schiumogeni, come Phyto Elixir crema lavante di Phyto.

Finito lo shampoo è utile tamponare i capelli con un asciugamano e poi fare un massaggio al cuoio capelluto per riattivare la microcircolazione e quindi l’ossigenazione dello stesso, che, di conseguenza, migliora la salute dei capelli. Durante il massaggio si può massaggiare la testa con un prodotto specifico, come Phytopolleine Elixir di Phyto che, ricco di sostanze nutrienti e stimolanti, è un vero e proprio toccasana per la cute e per i capelli.

CAPELLI E LIMENTAZIONE

Per garantire il benessere dei propri capelli è importante seguire anche una dieta bilanciata e ricca di proteine, in particolare di due aminoacidi: la cisteina e la lisina. Sono infatti gli stessi costituenti della fibra capillare che l’organismo non è in grado di sintetizzare, per questo è importante introdurli con una dieta a base di carne, pesce e legumi. Una dieta carente di questi alimenti potrebbe indebolirli, rendendoli più sottili e aumentandone la fragilità e la caduta.

Inoltre la carne è importante perché ricca di ferro Fe 2+ che rispetto al ferro contenuto negli alimenti di origine vegetale è di più facile assorbimento da parte dell’organismo. Il ferro è importante per i capelli perché gioca un ruolo importante nell’ossigenazione dei tessuti e del cuoio capelluto.

Nella dieta corretta per una chioma fluente, sono necessari anche minerali e oligoelementi, contenuti in frutta e verdura.