Capelli secchi e sfibrati: tutto quello che devi sapere

Hai i capelli secchi rovinati? Ti sei lasciata affascinare dal colore del momento (il chocolate mauvè), lo hai provato (decolorando così i tuoi capelli) e ora… beh ami il tuo colore ma detesti i tuoi capelli secchi e sfibrati. Ho azzeccato, vero?

Non temere, la soluzione esiste, basta utilizzare prodotti specifici e adatti a questo tipo di problematica. Oggi vi racconterò di alcuni trattamenti presenti in commercio super validi ed economici. Vi parlerò anche di Olaplex capelli e saloni, che ho avuto modo di conoscere recentemente.

In sintesi la soluzione sono le maschere professionali, qualche esempio? Hai mai provato una maschera per capelli Garnier? Sono ottime, idratano i capelli e i costi sono davvero bassi ma i risultati si iniziano a vedere soltanto dopo un mese di utilizzo costante. E Sunsilk invece? I conditioner da applicare prima dell’asciugatura (quelli nelle confezioni arancio e viola per intenderci) danno una morbidezza e un profumo perfetto ai nostri capelli (per chi ha i capelli grassi non sono consigliabili)

Le ampolle rigenera e proteggi di Pantene invece sembrano miracolose e per chi ha i capelli decolorati fanno magie.

Olaplex è un moltiplicatore di ponti bisolfuri, i legami chimici presenti a livello molecolare nei capelli che si danneggiano anche gravemente durante i servizi chimici (colore e soprattutto decolorazione), meccanici e termici, dando come risultato capelli rovinati, svuotati, spenti. Semplificando: si tratta di una sorta di maschera per capelli professionale da fare in salone. Se avete modo di provarlo ve lo consiglio!

Io dopo una decolorazione e una stiratura, i miei capelli erano simili a paglia ed ero alla ricerca di un trattamento veramente efficace. Le ho provate tutte: dalle fialette Pantene ai rimedi della nonna per i capelli, dai trattamenti in salone, alle maschere Sunsilk casalinghe. I capelli davano piccoli cenni di miglioramento ma nessun cambio drastico.

Uno dei migliori trattamenti in salone ad un prezzo contenuto prima di scoprire Olaplex è stato sicuramente ProFiber. Un trattamento firmato L’oreal da iniziare in salone e proseguire a casa con shampoo e prodotti specifici. Anche questo perfetto per chi ha capelli naturali o schiariti, tende infatti a danneggiare e schiarire le tinte di tonalità cioccolato/nero.

Avevo sentito parlare di Olaplex, dei suoi effetti miracolosi e così ho deciso di testarlo in prima persona. Mi trovavo a Milano per lavoro e così, tra un appuntamento e l’altro, ho fissato un appuntamento da Brush Square, uno dei migliori saloni di Milano grazie al servizio Vaniday. In soli due click il mio trattamento era prenotato (e ho perfino avuto indietro il 10% del servizio prenotato, ottimo per una risparmiatrice come me!). Se ti ho incuriosito qui ti svelo tutto su Vaniday.

Il giorno stesso ero nel salone scelto da me per il mio trattamento e, in meno un’ora, i miei capelli erano come nuovi. Beh, sì, ho dovuto rinunciare a qualche centimetro perchè nemmeno un miracolo avrebbe salvato le mie punte, ma i miei capelli sono letteralmente rinati. Veniamo al dunque: Olaplex sì o no? Assolutamente sì se hai i capelli secchi, rovinati e sfibrati. Ha un effetto prolungo, perciò continuerà ad agire anche durante i lavaggi casalinghi. Per avere un risultato ottimale sarebbe ideale ripeterlo per le prime volte ogni tre settimane e poi trimestralmente (qui ti parlo del trattamento nei dettagli).

